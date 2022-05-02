Появились новые подробности об экотропах «Егоза-Сугомак».

Продолжается работа над экотропами Егоза-Сугомак. В конце мая инициативная группа, выигравшая грант на их маркировку, и Горнолыжный комплекс "Егоза", как один из спонсоров проекта, пригласят вас прогуляться по первым из них.

По задумке, прогулка по тропам должна быть не только приятным, но и полезным времяпрепровождением. Любуясь красотой природы, гости троп смогут узнать много нового об истории Кыштымского округа и посетить несколько исторических мест.

К ним можно отнести следующие объекты:

Руины динамитного завода.

Завод был построен в 1916 году и выпускал динамит, который использовался в военном деле и в горной промышленности. В частности, продукция завода активно пользовалась спросом на театре военных действий Первой мировой войны. Кыштымским динамитом оснащали морские мины, которые изготавливали на Каслинском заводе. Но известен он прежде всего за счет того, что сам несколько раз взрывался...

Старая «узкоколейка»

А вы знаете, что в начале ХХ века Кыштым и Карабаш соединила узкоколейная железнодорожная ветка протяженностью в восемьдесят один километр? Вплоть до конца 1950-х годов по узкоколейке перевозили не только грузы, но и пассажиров. И сейчас узкоколейка не исчезла совсем – вдоль ее следования остались самые разные промышленные артефакты.

Старое депо

Единственное частично сохранившееся здание со времён существовавшей узкоколейки — локомотивное депо. Здание отличают массивные арочные окна-своды и большие ворота под железнодорожные пути, оно выстроено из красного кирпича англичанами еще в начале ХХ века.

Голая сопка

В 1918 году у разъезда близ Голой сопки, случился ожесточенной бой между красными и белыми. Одни что-то яростно обороняли, а другие не менее остервенело пытались это «что-то » отбить. Согласно местной легенде жаркий бой произошел из-за обоза, но не простого, а почти как в сказке – золотого...

Обелиск красным мадъярам

История этого памятника связана с венграми- интернационалистами, которые в годы гражданской войны сражались за советскую власть в наших краях.

Подробные описание объектов уже не есть на сайте проекта http://egoza-sugomak.ru/

Напомним открытие первых троп запланировано на конец мая.