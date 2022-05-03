«Да здравствует Первомай»: озерчане встретили День весны и труда

Праздничное шествие в Озерске традиционно состоялось на пр. Ленина. В ходе демонстрации перед трибуной с почётными гостями прошли около трёх с половиной тысяч человек. Они собрались в историческом центре города, не побоявшись пасмурной погоды и небольшого дождя.

Первомайское шествие было организовано в Озерске по традиционному маршруту – от площади имени И.В Курчатова до площади имени В.И. Ленина. Спустя два года в День весны и труда на пр. Ленина вновь было шумно и многолюдно.

С традиционными транспарантами, разноцветными шарами и хорошим настроением по центральному городскому проспекту прошли колонны производственного объединения «Маяк», администрации и её подразделений – управлений образования, культуры, физической культуры и спорта, а также коллективы Клинической больницы №71, «Атом-охраны», ВНИПИЭТ, всего в шествии приняли участие 15 предприятий и учреждений округа.

Колонну ФГУП «ПО «Маяк» возглавил генеральный директор Михаил Похлебаев, впереди колонны органов местного самоуправления шли глава округа Евгений Щербаков и заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков. Как отметил Евгений Щербаков, 1 мая остается одним из самых любимых праздников, который объединяет людей разных поколений:

– В праздничном шествии в честь дня Весны и Труда после двухлетнего перерыва приняли участие тысячи озерчан. Желаю всем жителям округа хорошего настроения и доброго здоровья, жизненных сил и энергии, тепла и счастья. С Первомаем!

- Все мы трудимся на благо нашей страны, родного Озерского городского округа! Сегодня особенно важно чувствовать свою причастность к общему делу, понимать, что совместная работа и неравнодушное отношение к происходящему принесет желаемый результат - наши самые смелые мечты воплотятся в жизнь, - поделился своими впечатлениями от праздника председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

По традиции, приняв участие в шествии, руководители муниципалитета и градообразующего предприятия поднялись на центральную трибуну, с которой приветствовали жителей округа. Также на трибуне колонны демонстрантов встречали председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер, председатель профсоюзного комитета "Маяка" Максим Чубенко, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и другие почётные гости.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50710/