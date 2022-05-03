В Озерске прошла юбилейная 65 легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне

1 мая, после праздничного шествия, на площади им. Ленина прошла эстафета «Кольцо Победы», которая ежегодно даёт старт летнему спортивному сезону.

В эстафете принимают участие команды учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений округа, городских организаций и коммерческих предприятий, спортивных федераций, команды подразделений ПО «Маяк», пожарной охраны, войсковых частей, УВД, команды посёлков Новогорный и Метлино, а также все желающие жители округа.

В этом году в эстафете приняли участие 49 команд, то есть всего около пятисот жителей округа. Традиционный забег, как правило, открывает в Озерске летний спортивный календарь. Эстафета включает девять этапов, как для женщин, так и для мужчин, общая протяжённость дистанции 2 км.

По итогам эстафеты победителям и призёрам были вручены медали, грамоты, кубки и сувениры. В церемонии награждения принял участие председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50715/