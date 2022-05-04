В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

У каждого из этих героев своя судьба, свои фронтовые дороги, но все ветераны похожи друг на друга беззаветной любовью к Родине, и пусть небольшим, по меркам всеобщей истории, но важным вкладом в Победу над врагом.

Бураков Сергей Александрович

Родился 18 марта 1927 года в селе Малое Светопольское Нетенского района в семье крестьянина. В 1934 году пошел в школу, после школы работал в колхозе. В 1944 году был призван в Красную армию и служил по 1951 год. Начал службу в Пермской области курсантом учебного полка войсковой части 1321. Прошел Монголию, Японию, города Харбин, Чинка, Чан-Чунь и освобождал другие города в должности сержанта 781 стрелкового полка. Военная специальность - связист. В 1945 году получил ранение в ногу. Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали. После войны 67 лет отработал водителем.

Гайсин Хабиб Явдатович

Родился 1 января 1925 в деревне Сары-Кульмяк Кунашакского района Челябинской области. После окончания начальной школы поступил на курсы механизаторов и работал в родном колхозе трактористом. 10 августа 1943 года был призван в ряды Красной Армии, обучался в танковом училище. Затем, в феврале 1944 года был направлен под Нижний Новгород в пехотное училище, где осваивал строевую подготовку и изучал оружие. Через месяц попал на фронт.

Первый бой принял в Белоруссии, в городе Борисово. Хабиб Явдатович вспоминает: «Часто случалось так, что в тылу оставались группы фашистов и надо было отбивать их атаки. И мне приходилось стрелять и убивать: здесь уже не было выбора - либо ты, либо тебя… Я был ранен в левое плечо, пуля прошла навылет. Как я только остался жив?! Ведь за моим левым плечом в тот момент висел вещмешок, в котором находились противотанковые гранаты. Еще чуть влево - и пуля неприятеля задела бы его. Чудом остался жив!» После госпиталя направили в другую часть - в артиллерию. Быстро освоил навыки наводчика. С июля 1944 года воевал в составе 47 противотанковой бригады командиром отделения десанта 1112 гаубично-артиллерийского полка в должности наводчика. «Так, с боями прошли через Польшу и 29 января 1945 года вошли на территорию Германии. Однажды после стрельбы сели на перекур. Смотрим - идет к нам какой-то мужчина в комбинезоне, в полевой офицерской фуражке, стареньких сапогах. Приветливо поздоровался со всеми. Присел. Спрашивает: «Как вы тут, ребята? Как самочувствие?» Потом попросил у командира орудия посмотреть пушку. «Отлично, ребята! - дал оценку незнакомец. - Так держать! Берегите технику!'' Пожал руки всем и ушел. И только на другой день, когда мы получили фронтовую газету ''Меткий артиллерист'', узнали, что к нам приходил сам маршал Жуков!».

Демобилизовался Хабиб Явдатович в марте 1948 года. С 1948 года работал в Тюлякской МТС. В январе 1959 года был переведен в колхоз им. Ленина трактористом. С 1966 года работал каменщиком, затем плотником, сторожем. С ноября 1974 года работал на ПО «Маяк» стрелком ВВО, затем был назначен контролером пропускного пункта ВВО. На пенсию вышел в 1985 году.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», медаль Жукова.

Гаврилов Виктор Иванович

Родился 14 сентября 1924 года в деревне Новое Село Новгородского района Новгородской области. В 1941 году окончил сельскую акушерскую школу. В марте 1942 года был призван в ряды Красной армии в Иркутск. В 1944 году был направлен в Хабаровскую дивизию, в город Ворошилов (Уссурийск). Вместе с командой был командирован на 2-ой Прибалтийский фронт, в полк по охране действующей армии. Фельдшер. Победу встретил, находясь на посту. После окончания войны направлен в город Ровно в 117 полк МВД. В конце 1946 года ему присвоено звание младший лейтенант. В апреле 1948 года был направлен в Челябинск-40, где проходил службу в в/ч 3446, 3448, дивизии 3273. В 1975 года в звании подполковника вышел на пенсию. Водителем и ушел на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, 2 медали «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-195 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали.

Гусев Михаил Алексеевич

Родился 18 декабря 1918 года в селе Корсаково Горьковской области. В сентябре 1939 года был призван в армию. С 1939 года служил на Дальнем Востоке в 1 Краснознаменной армии, в артиллерийском полку шофером на радиостанции. Затем был переведен в другой артиллерийский полк шофером на зенитно-пулеметную установку. В 1945 году направлен шофером в зенитно-пулеметную отдельную роту 300 стрелковой дивизии. 3 августа 1945 года вступил в бой против японских захватчиков. Освобождал Маньчжурию и город Харбин. После войны приехал в Челябинск-40, где продолжил службу в пожарной охране, и посвятил этой работе почти 30 лет. В 1973 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать общественным инструктором профилактики пожаров.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Японией», две медали «За боевые заслуги», «За безупречную службу», знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».

Думенек Лев Адамович

Родился 14 февраля 1926 года в Перми. В 1939 году, после окончания 7 классов поступил в Горьковскую военно-морскую спецшколу. Практику проходил на Ладожском озере и острове Валаам. Там и пришло известие о начале войны. В 1943 году все морские училища были эвакуированы в г. Баку. В 1943 году вместе с группой был переведен в Москву в военно-интендантское училище. В феврале 1944 принял военную присягу. В мае был направлен для продолжения учебы на первый курс Военно-морского училища им. Фрунзе.

Участвовал в восстановлении завода им. Козицкого. Был участником военного парада 7 ноября 1945 года в г. Москва. В 1948 году по путевке обкома партии был принят на комбинат техником-дозиметристом. Стал одним из первопроходцев создания и развития дозиметрической службы на предприятии. Принимал участие в разработке проекта закона о социальных гарантиях для участников ликвидации последствий аварии на «ПО «Маяк» в 1957 году.

Журавлева Любовь Петровна

Родилась 23 августа 1923 года на станции Поспелиха Поспелинского района Алтайского края. Из-за постоянных переездов семьи (отец работал машинистом паровоза) смогла окончить лишь 6 классов. По окончании курсов парикмахеров, в апреле 1942 года, из Челябинска в составе передвижного госпиталя была направлена на Северо-Западный фронт, в Карелию.

Состав часто двигался по заминированным территориям и под бомбежками. В перерывах между перевязыванием раненых солдат, персонал учили стрелять. Воевала на 2-м, 3-м Украинских фронтах, затем были Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия, Германия.

«Румын стали бояться после того, как один из них подложил взрывное устройство в поезд с ранеными. Поляки тоже лишь с виду были вежливыми – на улицах с улыбками шляпу снимали и кланялись до земли, а приди русский офицер в цирюльню - запросто убивали. С чехами дело обстояло иначе. Русским они искренне радовались и помогали. Одна пожилая пани как-то попросила снять фашистский флаг со здания напротив палаточного госпиталя и сшила мне роскошную по тем временам юбку». «...Приходилось быть очень осторожными. На ночном посту трудно отличить своих от чужих. Как-то раз я увидела человека в генеральской форме и после двух предупреждений выстрелила в воздух. Человек упал на землю. Он и вправду оказался генералом, но русским. Встав и, отряхнувшись, он попросил мою красноармейскую книжку и записал благодарность за бдительность».

Победу встретила, когда госпиталь находился в 100 км от Берлина. «Я побежала, чтобы всех обрадовать, и удивилась реакции: кто-то изощренно матерился, кто-то в голос рыдал, а кто-то со злостью кричал и кидал в потолок костыли, сетуя на теперешнюю судьбу инвалида и собственную ненужность…»

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Вены», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», юбилейные медали. В 1948 году по путевке была направлена в Челябинск-40, где до 1982 года работала в заводоуправлении ПО «Маяк» парикмахером.

Имеет 3 дочерей, 8 внуков, 16 правнуков.

Захаров Николай Гаврилович

Родился 18 декабря 1925 года в древне Боровлянка Притобольного района Курганской области. В годы Великой Отечественной войны побывал и охотником со снайперской винтовкой в руках, и добычей, когда сам увиливал от немецких снайперов. В октябре 1942 года был призван в армию и направлен в школу снайперов. «Самыми основными качествами для нас являлись умение метко стрелять и выдержка. На занятиях приходилось тяжко. Мы подолгу лежали в сугробах в сильные морозы, а потом стрельбы. Стреляли много, каждый день оттачивали свои навыки. Но в бою не легче. В ноябре 1943 года всю школу подняли по тревоге и повезли на фронт. Но снайпером сразу же не стал, назначили связистом».

Мечта стать снайпером никогда не покидала. Вскоре в полку организовали взвод снайперов, и рядовой Захаров тут же оказался в их рядах. «Устроили засаду. Напарник был приманкой. То сам вылезет, то шапку высунет. Немец не выдержал и выглянул из окопа. Это была моя первая и последняя жертва. С одной стороны, чувствовал радость - врага убил, а с другой стороны, боль - ведь человека убил…»

Воевал на 3-м Белорусском фронте в 38 армии. Освобождал города Винница, Львов, Варшава. Рядовой, снайпер. Имеет одно ранение и контузию. Инвалид II группы Великой Отечественной войны. Об окончании войны узнал ночью 8 мая. После окончания войны направили вместе со строительной ротой в Челябинск-40. После демобилизации остался жить в городе. С 1950 по 1980 год работал на заводе №22 ПО «Маяк» аппаратчиком.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Зверев Николай Васильевич

Родился 6 декабря 1926 года в деревне Усть-Колба Листвянского сельского поселения Тисульского района Кемеровской области.

В 1934 году окончил 7 классов школы. Работал на шахте «Центральная» треста «Кемеровоуголь» комбината «Кузбасуголь».

8 октября 1943 года призван в РККА. Направлен в Сибирский военный округ в Красноярский край в 36 учебный стрелковый полк 27 учебной стрелковой дивизии. Был назначен командиром отделения.

Из воспоминаний Николая Васильевича: «Полк был переброшен на запад. Шли сплошняком, цель была – «Победа!». Пешком, на лошадях, на машинах… Победу встретили в Польше. Радость великая и тоска по родным местам».

После окончания войны Николай Васильевич в звании сержанта прослужил в армии еще пять лет. В сентябре 1950 года он демобилизовался и вернулся на родину, поступил в техникум. В 1953 году окончил учебное заведение, получив профессию горного мастера.

Работал на Центральном руднике по добыче золота в Тисульском районе Кемеровской области. С 1958 года участвовал в строительстве Братской ГЭС.

В 1969 году переехал в город Оренбург, где работал начальником строительства. В 1997 году, после выхода на пенсию, переехал на постоянное место жительства в поселок Новогорный. Николай Васильевич вырастил и воспитал двух детей: сын 1960 года рождения проживает в Кыштыме, сын 1968 года рождения – в Челябинске.

Награды: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-19-45 гг.», юбилейные медали, «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетные грамоты и благодарности.

Картунков Павел Михайлович

Родился 15 июня 1926 года в пос. Иванова Поляна Чардовского района Мордовской АССР. До призыва на военную службу проходил военную подготовку. В 1943 году был призван в Красную армию, направлен в школу снайперов. В 1944 году, после окончания обучения попал на 2-й Белорусский фронт, в 339 Гвардейский стрелковый полк. Затем его направили в Польшу, где был тяжело ранен от разрыва мины. Именно после этого ранения Павел Михайлович был награжден медалью «За отвагу». Победу встретил в госпитале. Рядовой, пулеметчик. Имеет два тяжелых ранения.

В мае 1946 года по путевке оказался в Челябинске-40, на строительстве комбината. Демобилизовался в 1948 году и остался жить в городе. Работал на ПО «Маяк», в энергоцехе дежурным слесарем. В 1986 году вышел на пенсию.

Военные награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда».

Плеханов Василий Михайлович

Родился 13 февраля 1926 года в селе Воскресенка Уфалейского района Челябинской области. В 1941 году окончил 7 класс. До армии работал в колхозе. В мае 1943 года был призван в армию Уфалейским районным военкоматом и направлен в 24 запасной военный полк Уральского военного округа. В сентябре 1944 года в составе маршевой роты направлен на 1-й Белорусский фронт, в 1010 стрелковый полк, в полковую роту рядовым. Принимал участие в освобождении нескольких населенных пунктов на территории Польши.

В январе 1945 года был направлен во 2 танковое училище города Саратов, по окончании которого, в 1947 году в звании лейтенанта танковых войск направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальний Восток, в 35 пулеметно-артиллерийский полк 10 стрелковой дивизии Приморского края, где проходил службу до 1955 года.

В июне 1955 года был уволен в запас. Приехал в поселок Вишневогорск Каслинского района, где работал машинистом экскаватора на открытых горных разработках. На пенсию вышел в 1985 году. В 1994 году приехал в Озерск к дочери.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда» и поощрения местного значения.

Романова Антонина Ивановна

Родилась 15 августа 1925 года в селе Кирсановка Грибановского района Воронежской области. «Жили под Ленинградом, в городе Пушкин. Сначала было тихо, затем начались бомбежки. Решили бежать своим ходом, попали в блокаду. Позже нас освобождали через Ладожское озеро. После распределения направили в поселок Грибановский Воронежской области телефонисткой», - рассказывает Антонина Ивановна. В 1942 году призвали в армию. Воевала на 1-м Украинском фронте, во 2 Воздушной армии. Рядовая, телефонистка. Участвовала в освобождении Курска, Киева, Ровно и городов Польши.

В Озерске работала на ПО «Маяк», на заводе № 40 - с 1950 по 1980 год заведующей хозяйственной частью.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали. Трудовые награды: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Столбова Елена Васильевна

Родилась 12 мая 1924 года в городе Ростов Ярославской области. В 1941 году окончила среднюю школу. «Подростки бегали в военкомат каждый день, просились на фронт, но нам говорили, что мы еще нужны будем здесь. И действительно, пригодились. Наша школа была большой, и в ней разместили эвакогоспиталь №1325, где с ноября 1941 по январь 1947 года я работала санитаркой. К нам привозили раненых по железной дороге в товарных вагонах. Мы на вокзале их разгружали, везли в госпиталь, проводили санобработку. Медсестры обрабатывали раны. Врачи распределяли по отделениям», - вспоминает Елена Васильевна. В 1943 году направили от госпиталя в одну из навигаций. Работала на 31 военно-санитарном транспортном судне «Вера Фигнер». Перевозили раненых по Волге. Были в Калинине, в Горьком, в Сталинграде, в Куйбышеве и других городах на берегу Волги.

В 1947 году госпиталь был расформирован. В 1948 году переехала в областной Челябинск к сестре. С 1948 по 1951 год работала в магазине подписных изданий. В 1953 году поступила работать счетоводом-кассиром на Малую Южно-Уральскую железную дорогу, где проработала до 1957 года. В 1957 году приехала в Челябинск-40, по месту работы мужа. С 1960 по 1979 год работала в поселке Татыш заведующей отделом в книжном магазине. В 1979 году ушла на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали: «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», медаль Жукова, юбилейные медали, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».

Тихонов Константин Иванович

Родился 2 июня 1923 года в деревне Аршиново Воскресенского района Горьковской области. Война застала Константина Ивановича в Нижнем Новгороде. В 1942 году был направлен в город Арзамас, в пулеметно-минометное училище. После 2 месяцев обучения попал на Сталинградский фронт. «В декабре 1942 года рядом со мной разорвался снаряд, я получил осколочное ранение в колено, мой напарник погиб. Меня отправили в госпиталь, где я проходил лечение в течении 6 месяцев, после чего меня комиссовали. Вернувшись домой я поступил в техникум, где и узнал об окончании войны».

В 1948 году был направлен в Челябинск-40, где работал на заводе №235 и в ЦЗЛ (с 1948 по 1988 год) инженером-дозиметристом.

Военные награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова и юбилейные награды.

Халтурина Екатерина Васильевна

Родилась 6 декабря 1920 года в деревне Гурины Халтуринского района Кировской области. До войны работала в колхозе. В 1942 году в течение шести месяцев проходила обучение военному снайперскому делу. На войне - с 1944 года. Воевала на 3-м Белорусском фронте, в 74 стрелковом полку 222 стрелковой дивизии. Участвовала в освобождении городов Прибалтики, в боях на территории Германии. Получила осколочное ранение от разрыва бомбы. «Во время бомбежки мне сказали, что нужно бежать в бомбоубежище, но я отказалась. Я боялась, что, если меня убьют, никто не узнает, что я убита, а так хоть узнают и сообщат домой. Я добежала до реки. Недалеко от меня бомба упала в реку, мне сказали, что меня ранило, но я этого не почувствовала, подумала, что ударило куском земли. На следующее утро потеряла сознание, началось заражение. Меня отвезли в госпиталь, где сделали операцию». Ефрейтор, связист. После войны переехала в Новосибирск. Вместе с мужем переехала в Челябинск-40. Имеет двух дочерей. Работала на АЗС.

Военные награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

Хайдуков Борис Васильевич

Родился 16 ноября 1926 года в дер. Бутово Егорьевского района Московской области. Ушел на войну добровольцем в возрасте 17 лет. Был направлен в радиовойсковую часть седьмого отдельного дивизиона войск НКВД (совершенно секретная служба). Рядовой, радист-перехватчик. Вел наблюдение за седьмым американским флотом на южных рубежах СССР. Затем переброшен в Забайкалье для слежения за японскими военными частями. Войну закончил в Маньчжурии. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Чернякова Анастасия Кондратьевна

Родилась 22 ноября 1922 года в многодетной семье на Украине, в селе Богва Киевской области. В 1928 году семья переехала на Урал, на строительство Магнитки. В 1942 году окончила фельдшерско-акушерскую школу и была направлена на работу в госпиталь. С санитарным поездом уехала в прифронтовые полосы, откуда забирали раненых, а затем их увозили во все концы страны. На этом санитарном поезде попала в Ленинград и оттуда в 1944 году была направлена на фронт. Служила в стрелковом полку №386 оперативных войск НКВД. Участвуя в боевых действиях, получила два ранения в ногу. «Наша рота попала под обстрел под городом Болград. Под пулями я продвигалась к раненым, чтобы оказать им помощь. Было очень страшно, хотелось помочь всем раненым», - тогда удалось спасти 25 жизней. Имеет ранение. С Ленинградского фронта была отправлена в Одессу, Кишинев, Болград, Яссы, Румынию, где и встретила День Победы.

В ноябре 1946 года демобилизовалась и по путевке приехала в Челябинск-40. Работала в аптеке воинской части, затем, с 1954 года, медсестрой в детских яслях, с 1964 года - заведующей детскими яслями, откуда и ушла на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Чумаков Сергей Дмитриевич

Родился 19 апреля 1927 года. Старшина, связист 19-ой гвардейской бригады 3-ей таковой армии 1-ой гвардейской Глуховской дивизии. Воевал на 3-ем Украинском фронте. Работал в 7-ом отделе производственного объединения «Маяк» с 1948 г. по 1985 год техником, инженером, старшим инженером.

Военные награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», три благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Информация Совета ветеранов Озерского городского округа.

Фото Ирины Лебедь.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50768/