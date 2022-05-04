В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

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Новости недели(29.04.2022г.)

О декларационной кампании(27.04.2022г.)

Новости недели(20.04.2022г.)

Новости недели(15.04.2022г.)

На "Егозе" завершился горнолыжный сезон

Новости недели (06.04.2022г.)

Новости недели (30.03.2022г.)

Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Городские новости

В Озерске пройдет ярмарка «Сад и Дача. Весна – 2022»

06 мая с 10:00 до 17:00 ч. на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) будет организована ярмарка "Сад и Дача. Весна – 2022" Подробнее

| Городские новости

О временном прекращении движения автомобильного транспорта на площади им. В.И. Ленина 05 мая

Уважаемые жители округа!

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В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

У каждого из этих героев своя судьба, свои фронтовые дороги, но все ветераны похожи друг на друга беззаветной любовью к Родине, и пусть небольшим, по меркам всеобщей истории, но важным вкладом в Победу над врагом.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Бураков Сергей Александрович

Родился 18 марта 1927 года в селе Малое Светопольское Нетенского района в семье крестьянина. В 1934 году пошел в школу, после школы работал в колхозе. В 1944 году был призван в Красную армию и служил по 1951 год. Начал службу в Пермской области курсантом учебного полка войсковой части 1321. Прошел Монголию, Японию, города Харбин, Чинка, Чан-Чунь и освобождал другие города в должности сержанта 781 стрелкового полка. Военная специальность - связист. В 1945 году получил ранение в ногу. Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали. После войны 67 лет отработал водителем.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Гайсин Хабиб Явдатович

Родился 1 января 1925 в деревне Сары-Кульмяк Кунашакского района Челябинской области. После окончания начальной школы поступил на курсы механизаторов и работал в родном колхозе трактористом. 10 августа 1943 года был призван в ряды Красной Армии, обучался в танковом училище. Затем, в феврале 1944 года был направлен под Нижний Новгород в пехотное училище, где осваивал строевую подготовку и изучал оружие. Через месяц попал на фронт.

Первый бой принял в Белоруссии, в городе Борисово. Хабиб Явдатович вспоминает: «Часто случалось так, что в тылу оставались группы фашистов и надо было отбивать их атаки. И мне приходилось стрелять и убивать: здесь уже не было выбора - либо ты, либо тебя… Я был ранен в левое плечо, пуля прошла навылет. Как я только остался жив?! Ведь за моим левым плечом в тот момент висел вещмешок, в котором находились противотанковые гранаты. Еще чуть влево - и пуля неприятеля задела бы его. Чудом остался жив!» После госпиталя направили в другую часть - в артиллерию. Быстро освоил навыки наводчика. С июля 1944 года воевал в составе 47 противотанковой бригады командиром отделения десанта 1112 гаубично-артиллерийского полка в должности наводчика. «Так, с боями прошли через Польшу и 29 января 1945 года вошли на территорию Германии. Однажды после стрельбы сели на перекур. Смотрим - идет к нам какой-то мужчина в комбинезоне, в полевой офицерской фуражке, стареньких сапогах. Приветливо поздоровался со всеми. Присел. Спрашивает: «Как вы тут, ребята? Как самочувствие?» Потом попросил у командира орудия посмотреть пушку. «Отлично, ребята! - дал оценку незнакомец. - Так держать! Берегите технику!'' Пожал руки всем и ушел. И только на другой день, когда мы получили фронтовую газету ''Меткий артиллерист'', узнали, что к нам приходил сам маршал Жуков!».

Демобилизовался Хабиб Явдатович в марте 1948 года. С 1948 года работал в Тюлякской МТС. В январе 1959 года был переведен в колхоз им. Ленина трактористом. С 1966 года работал каменщиком, затем плотником, сторожем. С ноября 1974 года работал на ПО «Маяк» стрелком ВВО, затем был назначен контролером пропускного пункта ВВО. На пенсию вышел в 1985 году.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», медаль Жукова.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Гаврилов Виктор Иванович

Родился 14 сентября 1924 года в деревне Новое Село Новгородского района Новгородской области. В 1941 году окончил сельскую акушерскую школу. В марте 1942 года был призван в ряды Красной армии в Иркутск. В 1944 году был направлен в Хабаровскую дивизию, в город Ворошилов (Уссурийск). Вместе с командой был командирован на 2-ой Прибалтийский фронт, в полк по охране действующей армии. Фельдшер. Победу встретил, находясь на посту. После окончания войны направлен в город Ровно в 117 полк МВД. В конце 1946 года ему присвоено звание младший лейтенант. В апреле 1948 года был направлен в Челябинск-40, где проходил службу в в/ч 3446, 3448, дивизии 3273. В 1975 года в звании подполковника вышел на пенсию. Водителем и ушел на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, 2 медали «За боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-195 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Гусев Михаил Алексеевич

Родился 18 декабря 1918 года в селе Корсаково Горьковской области. В сентябре 1939 года был призван в армию. С 1939 года служил на Дальнем Востоке в 1 Краснознаменной армии, в артиллерийском полку шофером на радиостанции. Затем был переведен в другой артиллерийский полк шофером на зенитно-пулеметную установку. В 1945 году направлен шофером в зенитно-пулеметную отдельную роту 300 стрелковой дивизии. 3 августа 1945 года вступил в бой против японских захватчиков. Освобождал Маньчжурию и город Харбин. После войны приехал в Челябинск-40, где продолжил службу в пожарной охране, и посвятил этой работе почти 30 лет. В 1973 году ушел на заслуженный отдых, но продолжал работать общественным инструктором профилактики пожаров.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Японией», две медали «За боевые заслуги», «За безупречную службу», знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Думенек Лев Адамович

Родился 14 февраля 1926 года в Перми. В 1939 году, после окончания 7 классов поступил в Горьковскую военно-морскую спецшколу. Практику проходил на Ладожском озере и острове Валаам. Там и пришло известие о начале войны. В 1943 году все морские училища были эвакуированы в г. Баку. В 1943 году вместе с группой был переведен в Москву в военно-интендантское училище. В феврале 1944 принял военную присягу. В мае был направлен для продолжения учебы на первый курс Военно-морского училища им. Фрунзе.

Участвовал в восстановлении завода им. Козицкого. Был участником военного парада 7 ноября 1945 года в г. Москва. В 1948 году по путевке обкома партии был принят на комбинат техником-дозиметристом. Стал одним из первопроходцев создания и развития дозиметрической службы на предприятии. Принимал участие в разработке проекта закона о социальных гарантиях для участников ликвидации последствий аварии на «ПО «Маяк» в 1957 году.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Журавлева Любовь Петровна

Родилась 23 августа 1923 года на станции Поспелиха Поспелинского района Алтайского края. Из-за постоянных переездов семьи (отец работал машинистом паровоза) смогла окончить лишь 6 классов. По окончании курсов парикмахеров, в апреле 1942 года, из Челябинска в составе передвижного госпиталя была направлена на Северо-Западный фронт, в Карелию.

Состав часто двигался по заминированным территориям и под бомбежками. В перерывах между перевязыванием раненых солдат, персонал учили стрелять. Воевала на 2-м, 3-м Украинских фронтах, затем были Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия, Германия.

«Румын стали бояться после того, как один из них подложил взрывное устройство в поезд с ранеными. Поляки тоже лишь с виду были вежливыми – на улицах с улыбками шляпу снимали и кланялись до земли, а приди русский офицер в цирюльню - запросто убивали. С чехами дело обстояло иначе. Русским они искренне радовались и помогали. Одна пожилая пани как-то попросила снять фашистский флаг со здания напротив палаточного госпиталя и сшила мне роскошную по тем временам юбку». «...Приходилось быть очень осторожными. На ночном посту трудно отличить своих от чужих. Как-то раз я увидела человека в генеральской форме и после двух предупреждений выстрелила в воздух. Человек упал на землю. Он и вправду оказался генералом, но русским. Встав и, отряхнувшись, он попросил мою красноармейскую книжку и записал благодарность за бдительность».

Победу встретила, когда госпиталь находился в 100 км от Берлина. «Я побежала, чтобы всех обрадовать, и удивилась реакции: кто-то изощренно матерился, кто-то в голос рыдал, а кто-то со злостью кричал и кидал в потолок костыли, сетуя на теперешнюю судьбу инвалида и собственную ненужность…»

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Вены», «За Победу над Германией в 1941-1945 гг.», юбилейные медали. В 1948 году по путевке была направлена в Челябинск-40, где до 1982 года работала в заводоуправлении ПО «Маяк» парикмахером.

Имеет 3 дочерей, 8 внуков, 16 правнуков.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Захаров Николай Гаврилович

Родился 18 декабря 1925 года в древне Боровлянка Притобольного района Курганской области. В годы Великой Отечественной войны побывал и охотником со снайперской винтовкой в руках, и добычей, когда сам увиливал от немецких снайперов. В октябре 1942 года был призван в армию и направлен в школу снайперов. «Самыми основными качествами для нас являлись умение метко стрелять и выдержка. На занятиях приходилось тяжко. Мы подолгу лежали в сугробах в сильные морозы, а потом стрельбы. Стреляли много, каждый день оттачивали свои навыки. Но в бою не легче. В ноябре 1943 года всю школу подняли по тревоге и повезли на фронт. Но снайпером сразу же не стал, назначили связистом».

Мечта стать снайпером никогда не покидала. Вскоре в полку организовали взвод снайперов, и рядовой Захаров тут же оказался в их рядах. «Устроили засаду. Напарник был приманкой. То сам вылезет, то шапку высунет. Немец не выдержал и выглянул из окопа. Это была моя первая и последняя жертва. С одной стороны, чувствовал радость - врага убил, а с другой стороны, боль - ведь человека убил…»

Воевал на 3-м Белорусском фронте в 38 армии. Освобождал города Винница, Львов, Варшава. Рядовой, снайпер. Имеет одно ранение и контузию. Инвалид II группы Великой Отечественной войны. Об окончании войны узнал ночью 8 мая. После окончания войны направили вместе со строительной ротой в Челябинск-40. После демобилизации остался жить в городе. С 1950 по 1980 год работал на заводе №22 ПО «Маяк» аппаратчиком.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Зверев Николай Васильевич

Родился 6 декабря 1926 года в деревне Усть-Колба Листвянского сельского поселения Тисульского района Кемеровской области.

В 1934 году окончил 7 классов школы. Работал на шахте «Центральная» треста «Кемеровоуголь» комбината «Кузбасуголь».

8 октября 1943 года призван в РККА. Направлен в Сибирский военный округ в Красноярский край в 36 учебный стрелковый полк 27 учебной стрелковой дивизии. Был назначен командиром отделения.

Из воспоминаний Николая Васильевича: «Полк был переброшен на запад. Шли сплошняком, цель была – «Победа!». Пешком, на лошадях, на машинах… Победу встретили в Польше. Радость великая и тоска по родным местам».

После окончания войны Николай Васильевич в звании сержанта прослужил в армии еще пять лет. В сентябре 1950 года он демобилизовался и вернулся на родину, поступил в техникум. В 1953 году окончил учебное заведение, получив профессию горного мастера.

Работал на Центральном руднике по добыче золота в Тисульском районе Кемеровской области. С 1958 года участвовал в строительстве Братской ГЭС.

В 1969 году переехал в город Оренбург, где работал начальником строительства. В 1997 году, после выхода на пенсию, переехал на постоянное место жительства в поселок Новогорный. Николай Васильевич вырастил и воспитал двух детей: сын 1960 года рождения проживает в Кыштыме, сын 1968 года рождения – в Челябинске.

Награды: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-19-45 гг.», юбилейные медали, «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», почетные грамоты и благодарности.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Картунков Павел Михайлович

Родился 15 июня 1926 года в пос. Иванова Поляна Чардовского района Мордовской АССР. До призыва на военную службу проходил военную подготовку. В 1943 году был призван в Красную армию, направлен в школу снайперов. В 1944 году, после окончания обучения попал на 2-й Белорусский фронт, в 339 Гвардейский стрелковый полк. Затем его направили в Польшу, где был тяжело ранен от разрыва мины. Именно после этого ранения Павел Михайлович был награжден медалью «За отвагу». Победу встретил в госпитале. Рядовой, пулеметчик. Имеет два тяжелых ранения.

В мае 1946 года по путевке оказался в Челябинске-40, на строительстве комбината. Демобилизовался в 1948 году и остался жить в городе. Работал на ПО «Маяк», в энергоцехе дежурным слесарем. В 1986 году вышел на пенсию.

Военные награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Плеханов Василий Михайлович

Родился 13 февраля 1926 года в селе Воскресенка Уфалейского района Челябинской области. В 1941 году окончил 7 класс. До армии работал в колхозе. В мае 1943 года был призван в армию Уфалейским районным военкоматом и направлен в 24 запасной военный полк Уральского военного округа. В сентябре 1944 года в составе маршевой роты направлен на 1-й Белорусский фронт, в 1010 стрелковый полк, в полковую роту рядовым. Принимал участие в освобождении нескольких населенных пунктов на территории Польши.

В январе 1945 года был направлен во 2 танковое училище города Саратов, по окончании которого, в 1947 году в звании лейтенанта танковых войск направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальний Восток, в 35 пулеметно-артиллерийский полк 10 стрелковой дивизии Приморского края, где проходил службу до 1955 года.

В июне 1955 года был уволен в запас. Приехал в поселок Вишневогорск Каслинского района, где работал машинистом экскаватора на открытых горных разработках. На пенсию вышел в 1985 году. В 1994 году приехал в Озерск к дочери.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медаль «Ветеран труда» и поощрения местного значения.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Романова Антонина Ивановна

Родилась 15 августа 1925 года в селе Кирсановка Грибановского района Воронежской области. «Жили под Ленинградом, в городе Пушкин. Сначала было тихо, затем начались бомбежки. Решили бежать своим ходом, попали в блокаду. Позже нас освобождали через Ладожское озеро. После распределения направили в поселок Грибановский Воронежской области телефонисткой», - рассказывает Антонина Ивановна. В 1942 году призвали в армию. Воевала на 1-м Украинском фронте, во 2 Воздушной армии. Рядовая, телефонистка. Участвовала в освобождении Курска, Киева, Ровно и городов Польши.

В Озерске работала на ПО «Маяк», на заводе № 40 - с 1950 по 1980 год заведующей хозяйственной частью.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова, юбилейные медали. Трудовые награды: медали «Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Столбова Елена Васильевна

Родилась 12 мая 1924 года в городе Ростов Ярославской области. В 1941 году окончила среднюю школу. «Подростки бегали в военкомат каждый день, просились на фронт, но нам говорили, что мы еще нужны будем здесь. И действительно, пригодились. Наша школа была большой, и в ней разместили эвакогоспиталь №1325, где с ноября 1941 по январь 1947 года я работала санитаркой. К нам привозили раненых по железной дороге в товарных вагонах. Мы на вокзале их разгружали, везли в госпиталь, проводили санобработку. Медсестры обрабатывали раны. Врачи распределяли по отделениям», - вспоминает Елена Васильевна. В 1943 году направили от госпиталя в одну из навигаций. Работала на 31 военно-санитарном транспортном судне «Вера Фигнер». Перевозили раненых по Волге. Были в Калинине, в Горьком, в Сталинграде, в Куйбышеве и других городах на берегу Волги.

В 1947 году госпиталь был расформирован. В 1948 году переехала в областной Челябинск к сестре. С 1948 по 1951 год работала в магазине подписных изданий. В 1953 году поступила работать счетоводом-кассиром на Малую Южно-Уральскую железную дорогу, где проработала до 1957 года. В 1957 году приехала в Челябинск-40, по месту работы мужа. С 1960 по 1979 год работала в поселке Татыш заведующей отделом в книжном магазине. В 1979 году ушла на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медали: «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», медаль Жукова, юбилейные медали, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Тихонов Константин Иванович

Родился 2 июня 1923 года в деревне Аршиново Воскресенского района Горьковской области. Война застала Константина Ивановича в Нижнем Новгороде. В 1942 году был направлен в город Арзамас, в пулеметно-минометное училище. После 2 месяцев обучения попал на Сталинградский фронт. «В декабре 1942 года рядом со мной разорвался снаряд, я получил осколочное ранение в колено, мой напарник погиб. Меня отправили в госпиталь, где я проходил лечение в течении 6 месяцев, после чего меня комиссовали. Вернувшись домой я поступил в техникум, где и узнал об окончании войны».

В 1948 году был направлен в Челябинск-40, где работал на заводе №235 и в ЦЗЛ (с 1948 по 1988 год) инженером-дозиметристом.

Военные награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медаль Жукова и юбилейные награды.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Халтурина Екатерина Васильевна

Родилась 6 декабря 1920 года в деревне Гурины Халтуринского района Кировской области. До войны работала в колхозе. В 1942 году в течение шести месяцев проходила обучение военному снайперскому делу. На войне - с 1944 года. Воевала на 3-м Белорусском фронте, в 74 стрелковом полку 222 стрелковой дивизии. Участвовала в освобождении городов Прибалтики, в боях на территории Германии. Получила осколочное ранение от разрыва бомбы. «Во время бомбежки мне сказали, что нужно бежать в бомбоубежище, но я отказалась. Я боялась, что, если меня убьют, никто не узнает, что я убита, а так хоть узнают и сообщат домой. Я добежала до реки. Недалеко от меня бомба упала в реку, мне сказали, что меня ранило, но я этого не почувствовала, подумала, что ударило куском земли. На следующее утро потеряла сознание, началось заражение. Меня отвезли в госпиталь, где сделали операцию». Ефрейтор, связист. После войны переехала в Новосибирск. Вместе с мужем переехала в Челябинск-40. Имеет двух дочерей. Работала на АЗС.

Военные награды: Орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали.

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Хайдуков Борис Васильевич

Родился 16 ноября 1926 года в дер. Бутово Егорьевского района Московской области. Ушел на войну добровольцем в возрасте 17 лет. Был направлен в радиовойсковую часть седьмого отдельного дивизиона войск НКВД (совершенно секретная служба). Рядовой, радист-перехватчик. Вел наблюдение за седьмым американским флотом на южных рубежах СССР. Затем переброшен в Забайкалье для слежения за японскими военными частями. Войну закончил в Маньчжурии. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Чернякова Анастасия Кондратьевна

Родилась 22 ноября 1922 года в многодетной семье на Украине, в селе Богва Киевской области. В 1928 году семья переехала на Урал, на строительство Магнитки. В 1942 году окончила фельдшерско-акушерскую школу и была направлена на работу в госпиталь. С санитарным поездом уехала в прифронтовые полосы, откуда забирали раненых, а затем их увозили во все концы страны. На этом санитарном поезде попала в Ленинград и оттуда в 1944 году была направлена на фронт. Служила в стрелковом полку №386 оперативных войск НКВД. Участвуя в боевых действиях, получила два ранения в ногу. «Наша рота попала под обстрел под городом Болград. Под пулями я продвигалась к раненым, чтобы оказать им помощь. Было очень страшно, хотелось помочь всем раненым», - тогда удалось спасти 25 жизней. Имеет ранение. С Ленинградского фронта была отправлена в Одессу, Кишинев, Болград, Яссы, Румынию, где и встретила День Победы.

В ноябре 1946 года демобилизовалась и по путевке приехала в Челябинск-40. Работала в аптеке воинской части, затем, с 1954 года, медсестрой в детских яслях, с 1964 года - заведующей детскими яслями, откуда и ушла на заслуженный отдых.

Военные награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», юбилейные медали. Трудовые награды: медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

В округе проживают 17 ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боевых действиях.

Чумаков Сергей Дмитриевич

Родился 19 апреля 1927 года. Старшина, связист 19-ой гвардейской бригады 3-ей таковой армии 1-ой гвардейской Глуховской дивизии. Воевал на 3-ем Украинском фронте. Работал в 7-ом отделе производственного объединения «Маяк» с 1948 г. по 1985 год техником, инженером, старшим инженером.

Военные награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», три благодарности Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Информация Совета ветеранов Озерского городского округа.

Фото Ирины Лебедь.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50768/

2022-05-06PKT15:23:00

Ключевые теги: ВОВ, Озерск, Ветераны ВОВ.

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