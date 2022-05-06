Требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в помещениях являются обязательными в Челябинской области

Уважаемые жители округа!

Напоминаем вам, что в конце марта 2022 года в связи с улучшением эпидситуации по COVID-19 решением оперативного штаба в Челябинской области были сняты почти все коронавирусные ограничения: отменен режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, снят запрет на проведение публичных мероприятий и аннулированы рекомендации по ограничению посещения религиозных объектов.

Обязательными остались только требования о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в помещениях.

Также защита органов дыхания с помощью одноразовых масок в учреждениях, организациях и на предприятиях Озерского городского округа независимо от форм собственности предусмотрена в комплексе ограничительных мероприятий, введенных по постановлению главного санитарного врача по Озерскому городскому округу Челябинской области «О дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в Озерском городском округе Челябинской области» (№1 от 02.02.2022).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50773/