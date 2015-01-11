До завершения голосования за объекты благоустройства в 2023 году осталось 18 дней.

Более 8300 человек проголосовало в Озерске за объекты благоустройства, которые могут преобразиться в 2023 году.

Это намного больше половины от необходимого количества голосов - для того, чтобы получить федеральное финансирование на благоустройство, в голосовании должны принять участие 14100 озерчан.

Подключаемся активнее, у Озерска есть все шансы получить необходимое финансирование!

Напомним, что голосование продолжится до 30 мая и проходит на сайте

Список объектов для голосования в Озерском городском округе:

- Сквер 40-летия Победы (комплексное благоустройство).

- Благоустройство детской игровой площадки в деревне Селезни.

- Благоустройство детской игровой площадки в поселке Бижеляк.

- Благоустройство пешеходной зоны между домами №10 и №11 по Комсомольскому проезду.

- Комплексное благоустройство пешеходной зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1).

- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный (д. 6/1-6/3).

- Комплексное благоустройство береговой зоны в мкр. Заозерный от озера до КПП (д. 6/12).

- Комплексное благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Федорова в поселке Метлино.

Добровольцы и сотрудники МБУ «ЦКиДМ» ежедневно готовы помочь всем желающим в будни с 09:00 до 18:00, в выходные с 10:00 до 20:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» по ул. Свердлова, 42, с 16:00 до 20:00 - в ТК «Фестиваль» по ул. Дзержинского, 35, а также в МФЦ по пр. Ленина,62. Кроме того, группа волонтёров ежедневно выходит на остановочный комплекс у ДК «Маяк» и тот, кто ждёт транспорт, сможет провести время с пользой.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50793/