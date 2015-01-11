Воздух прогреется до 19 градусов на Южном Урале

В четверг, 12 мая, воздух в Челябинской области прогреется до 14-19 градусов.

Ветер южной четверти будет усиливаться до 6-11, местами – до 18 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В областном центре – преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – около нормы: 742-743 мм ртутного столба.

В крайних восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/Vozduh-progreetsya-do-19-gradusov-na-Yuzhnom-Urale_149621.html