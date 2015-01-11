В Челябинской области стоимость высшего образования сравнялась с ценой на студию

В Челябинской области до старта приемной кампании в вузы остаются считанные недели. Абитуриенты уже начинают оценивать шансы на поступление, а их родители — измерять толщину своего кошелька.

Некоторые вузы Южного Урала уже определили стоимость обучения на 2022/2023 учебный год и количество бюджетных мест. Топ самых дорогих (за эти деньги можно найти маленькую студию) и доступных специальностей — в обзоре ИА «Первое областное».

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ЧелГУ на бюджет в 2022/2023 учебном году смогут поступить 1211 студентов, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и колледж. Больше всего мест, согласно опубликованным на официальном сайте вуза данным, на физическом факультете — 80, меньше всего — 12 — для поступающих в институт права. Для желающих получить высшее образование на факультете фундаментальной медицины бюджетных мест не предусмотрено.

Самым дорогостоящим направлением станут «медицинская биохимия» и «наноинженерия». Цены пока не называют — они будут представлены на официальном сайте вуза не позднее 20 июня.

Для сравнения, в 2021/2022 году стоимость на эти направления подготовки была установлена на уровне 170 200 рублей за год на очном отделении. В вузе говорят, что такие цены оправданны.

«В ходе обучения студенты работают на дорогостоящем сложном оборудовании с привлечением различных баз — клиник и лабораторий. Большого набора на эти направления никогда нет. Поэтому выпускники — товар штучный и всегда стопроцентно трудоустроены»,

— рассказала директор института довузовского образования ЧелГУ Татьяна Садовникова.

Минимальная цена за платное обучение для первокурсников 2021/2022 года была установлена на уровне 120 400 рублей для поступивших на прикладную математику и информатику, психологию, экономику, менеджмент, управление персоналом, государственное и муниципальное управление, социологию, журналистику, юриспруденцию, филологию, лингвистику, историю, философию, религиоведение, таможенное дело, правоохранительную деятельность и другие направления подготовки.

Платное обучение в ЧелГУ на очно-заочной и заочной формах обучения для первокурсников в прошлом году была на уровне от 39 400 до 59 600 рублей.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ЮУрГУ с планом приема студентов в 2022/2023 году уже определились. Согласно опубликованным на официальном сайте вуза данным, бесплатно получить образование в Южно-Уральском государственном университете, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру, аспирантуру и колледж, смогут более 3200 студентов.

Больше всего бюджетных мест предусмотрено на направлениях «электроэнергетика и электротехника» — 161, «строительство» — 120, «информатика и вычислительная техника» — 96 для очной формы обучения на бакалавриате и специалитете. Всего четыре студента смогут бесплатно учиться на «судебной экспертизе».

«Стоимость платного обучения на 2022/2023 учебный год будет утверждена в конце мая на заседании ученого совета ЮУрГУ. Для поступающих на платной основе будут предусмотрены скидки до 30% в зависимости от набранных баллов по результатам вступительных испытаний»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета.

В прошлом году самым дорогим направлением подготовки бакалавров в ЮУрГУ на очном отделении был «дизайн» — 261 700 рублей за первый год обучения. Минимальная цена без учета скидок была установлена на уровне 131 500 рублей.

На очно-заочном и заочном отделениях кусачая цена на «строительство» — 80 000 рублей за год, доступная — 44 200 для обучающихся на «металлургии», «управлении качеством», «туризме», «физической культуре».

На специалитете в ЮУрГУ самым дорогостоящим обучением на дневном отделении в прошлом году были «пожарная безопасность», «прикладная геология», «проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов», «проектирование авиационных и ракетных двигателей» и «системы управления летательными аппаратами» — 185 500 рублей. В магистратуре самая кусачая цена была установлена на направлении «физическая культура» — 198 100 рублей.

Для студентов ЮУрГУ также доступно 25 направлений подготовки на английском языке. Стоимость здесь значительно выше: от 150 300 («экономика») до 207 400 рублей («фундаментальная информатика и информационные технологии».

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Для будущих педагогов в 2022/2023 учебном году в ЮУрГГПУ откроют 1388 бюджетных мест, из которых в колледже — 110.

«Пока стоимость обучения на платной основе учредителем окончательно не утверждена. Но, вероятнее всего, повышение составит не более 4% от цен прошлого года»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ЮУрГГПУ.

Так, минимальная стоимость на очной форме обучения в прошлом году составляла 120 325 рублей, на заочной — 33 100 рублей. Самыми дорогими направлениями подготовки были «информационные системы и технологии», «экология и природопользование». Год обучения здесь стоил 138 826 рублей.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

У желающих связать жизнь с медициной есть все шансы поступить на бюджет. В ЮУГМУ в этом, 2022/2023 учебном году, откроют 547 бюджетных мест. Больше всего — 335 — их будет на «лечебном деле», далее идет «педиатрия» — 163, «медико-биологическое дело» — 15, «стоматология» — 14, «клиническая психология» — 11, «фармация» — девять.

С ценами обучения на платной основе в вузе уже определились. В зависимости от факультета стоимость будет отличаться. Самая дорогая и востребованная специальность — «стоматология» — 204 850 рублей. Чуть дешевле — 183 500 рублей — обойдется год обучения на «педиатрии» и «лечебном деле». Самая доступная из представленных в вузе программ подготовки — «клиническая психология» — обойдется родителям абитуриентов в 150 950 рублей.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ

На профессии искусства в этом году, согласно опубликованным на сайте ЧГИК контрольным цифрам приема, бесплатно смогут поступить 317 студентов, 95 из которых — заочно.

Больше всего бюджетных мест на направлениях «режиссура театрализованных представлений и праздников» — 20, «дизайн» (специальности «графический дизайн» и «дизайн среды») — 15, «хореографическое искусство» (специальность — «искусство балетмейстера») — 11.

При этом в вузе в 2022/2023 учебном году отказались от набора на «библиотечно-информационную деятельность» («документные процессы и системы»), «искусство народного пения» и «музыкальное искусство эстрады» («инструменты эстрадного оркестра»).

Приказа об установлении стоимости платного обучения в ЧГИК пока нет. Но в прошлом году, по данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области, две специальности института культуры вошли в список самых дорогостоящих. Это «музыкально-инструментальное искусство» и «дирижирование» — 236 700 рублей за год обучения.

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В ЮУрГАУ в прошлому году не стали менять стоимость платного обучения по сравнению с пандемийным 2020 годом. Стоимость обучения в вузе на очном отделении составляла от 145 425 рублей, на заочном — от 35 000 рублей. Приказа о стоимости обучения на 2022/2023 учебный год пока нет.

Напомним, в министерстве образования и науки России огласили итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2023/2024 год. Вузам Челябинской области выделили 10 874 бюджетных места на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры.

Таким образом, более 67% выпускников смогут получить высшее образование бесплатно. В предстоящем 2022/2023 учебном году такая возможность будет у 64% выпускников.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-stoimost-vysshego-obrazovaniya-sravnyalas-s-tsenoy-na-studiyu/