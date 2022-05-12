Афиша на 13-15 мая!

Вот и подошла к своему завершению короткая рабочая неделя!

И такая же небольшая афиша вашему вниманию на эти выходные!

Все выходные:

Кукольный театр приглашает:

кск "Лидер", Турнир по большому теннису для детей и подростков.

Пятница, 13-ое мая

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик

Реальная история (6+)

Суббота, 14-ое мая

С 10 до 16.00 Городской музей

выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.

Выставка посвящена подвигу южноуральцев на фронтах и героическому труду в тылу в годы Великой Отечественной войны. Посетители выставки смогут узнать о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, увидеть фотографии военных корреспондентов с поля боя.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик

Реальная история (6+)

Воскресенье, 15-ое мая

С 9.30 Шахматный клуб.

1. пройдет турнир посвященный «Дню Победы».

Регистрация участников с 09-30 до 09-55.

Первый тур – 10-00.

Контроль времени – 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому участнику.

2. Пройдет открытое первенство Озерского ГО по быстрым шахматам среди женщин.

Регистрация участниц с 13-30 до 14-00. Первый тур – 14-00.

Контроль времени – 10 минут + 5 секунд добавление на каждый ход каждому участнику до конца партии.

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Зарядка для хвоста" Г.Остер

Сказка (0+)

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Долгожданная премьера спектакля "Бесы"

По мотивам романа Ф.М.Достоевского

Рефлексия 18+

Материал подготовила Александра Лебедева.