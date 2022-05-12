Афиша на 13-15 мая!

Вот и подошла к своему завершению короткая рабочая неделя!
И такая же небольшая афиша вашему вниманию на эти выходные!
Все выходные:
Кукольный театр приглашает:
кск "Лидер", Турнир по большому теннису для детей и подростков.
Пятница, 13-ое мая
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик
Реальная история (6+)
Суббота, 14-ое мая
С 10 до 16.00 Городской музей
выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.
Выставка посвящена подвигу южноуральцев на фронтах и героическому труду в тылу в годы Великой Отечественной войны. Посетители выставки смогут узнать о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, увидеть фотографии военных корреспондентов с поля боя.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Давай поедем в Уналашку" А.Красильщик
Реальная история (6+)
Воскресенье, 15-ое мая
С 9.30 Шахматный клуб.
1. пройдет турнир посвященный «Дню Победы».
Регистрация участников с 09-30 до 09-55.
Первый тур – 10-00.
Контроль времени – 10 минут + 5 секунд добавления на ход каждому участнику.
2. Пройдет открытое первенство Озерского ГО по быстрым шахматам среди женщин.
Регистрация участниц с 13-30 до 14-00. Первый тур – 14-00.
Контроль времени – 10 минут + 5 секунд добавление на каждый ход каждому участнику до конца партии.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Зарядка для хвоста" Г.Остер
Сказка (0+)
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Долгожданная премьера спектакля "Бесы"
По мотивам романа Ф.М.Достоевского
Рефлексия 18+
Материал подготовила Александра Лебедева.