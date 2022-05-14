«Горячая линия» со службой занятости.

20 мая 2022 года накануне всероссийского «Дня защиты от безработицы»
стартует работа «горячей линии»
для населения и работодателей Челябинской области.
В течение дня сотрудники Центра занятости населения г.Озерска совместно со специалистами Главного управления по труду и занятости Челябинской области в режиме on-line ответят на самые актуальные вопросы, связанные с трудоустройством и мерами поддержки граждан и работодателей.
В ОКУ ЦЗН г.Озерска на Ваши вопросы ответят специалисты профильных отделов:
-трудоустройство безработных граждан, тел.: 8 (35130) 2-19-45, 9-70-66, 2-49-50
- профобучение, тел.: 8 (35130) 2-49-50
- взаимодействие с работодателями, тел.: 8 (35130) 2-45-70
В Главном управлении в работе горячей линии примут участие отделы:
- информационно-аналитический, тел. 8 (351) 261-51-28,
- программ и мероприятий в сфере занятости населения, тел. 8 (351) 261-51-44, 261-51-19, 261-51-22,
- регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства, тел. 8 (351) 237-08-92,
- охраны и госэкспертизы условий труда, тел. 8 (351) 261-42-70,
- трудовой миграции и альтернативной гражданской службы, тел. 8 (351) 261-51-30,
- методического обеспечения регулирования оплаты труда в государственных учреждениях Челябинской области, тел. 8 (351) 237-08-93,
- государственной службы, кадров и правовой работы, тел. 8 (351) 261-51-38.