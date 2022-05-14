«Горячая линия» со службой занятости.

20 мая 2022 года накануне всероссийского «Дня защиты от безработицы»

стартует работа «горячей линии»

для населения и работодателей Челябинской области.

В течение дня сотрудники Центра занятости населения г.Озерска совместно со специалистами Главного управления по труду и занятости Челябинской области в режиме on-line ответят на самые актуальные вопросы, связанные с трудоустройством и мерами поддержки граждан и работодателей.

В ОКУ ЦЗН г.Озерска на Ваши вопросы ответят специалисты профильных отделов:

-трудоустройство безработных граждан, тел.: 8 (35130) 2-19-45, 9-70-66, 2-49-50

- профобучение, тел.: 8 (35130) 2-49-50

- взаимодействие с работодателями, тел.: 8 (35130) 2-45-70

В Главном управлении в работе горячей линии примут участие отделы:

- информационно-аналитический, тел. 8 (351) 261-51-28,

- программ и мероприятий в сфере занятости населения, тел. 8 (351) 261-51-44, 261-51-19, 261-51-22,

- регулирования трудовых отношений и развития социального партнерства, тел. 8 (351) 237-08-92,

- охраны и госэкспертизы условий труда, тел. 8 (351) 261-42-70,

- трудовой миграции и альтернативной гражданской службы, тел. 8 (351) 261-51-30,

- методического обеспечения регулирования оплаты труда в государственных учреждениях Челябинской области, тел. 8 (351) 237-08-93,

- государственной службы, кадров и правовой работы, тел. 8 (351) 261-51-38.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50823/