Проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

По итогам 4–х месяцев на территории Челябинской области зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототранспортных средств, в которых 1 человек погиб, 14 получили ранения различной степени тяжести.

С 16 по 22 мая 2022 года на территории Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист», в ходе которого сотрудники полиции примут меры, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, и выявление нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.

Госавтоинспекция напоминает, что управление мототранспортными средствами допускается при достижения соответствующего возраста, наличии водительского удостоверения, в застегнутом мотошлеме и в защитной экипировке:

Управлять мопедами, скутерами допускается с 16-лет при наличии водительское удостоверение категории «М».

Мотоциклом по достижению 18 лет при открытой категории «А» в водительском удостоверении. Учиться на категории «А» можно и с 16 лет, однако получить водительское удостоверение на управление мотоциклом, можно только после совершеннолетия.

В случае если водитель управляет мототранспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, он привлекается к административной ответственности по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Водитель будет привлечен к административной ответственностив виде штрафа в размере от 5000 до 15000 рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»,водителю грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей.

В соответствии со ст. 12.6 КоАП РФ «Управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах» влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Часто за руль мотоциклов и мопедов садятся молодые люди и подростки, которыене имеют прав и соответствующих документов на транспортное средство. Если такой факт правонарушения выявлен, а несовершеннолетний водитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности (16 лет) - в соответствии с ч.3 ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении прекращается только после применения мер обеспечения, необходимых для пресечения противоправного действия, то есть – после отстранения вышеуказанного лица от управления транспортным средством и задержания данного транспортного средства.

Если же несовершеннолетнему водителю есть 16 лет, то возбуждаются дела об административном правонарушении при наличии выявленных и установленных составов, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, с применением мер обеспечения производства по делу в виде отстранения от управления и задержание транспортного средства с помещением на ближайшую специализированную стоянку задержанных транспортных средств.

В период активного мотосезона Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Водитель и пассажир на мототранспорте практически не защищены, что во много раз увеличивает тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск