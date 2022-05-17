Арктический холод идет на Челябинскую область.

В Челябинскую область вновь идет похолодание. Но не потому, что цветет черемуха. В регион придут арктические воздушные массы. Они могут опустить температуру воздуха ниже климатической нормы. Прохладными будут и предстоящие выходные дни, и начало следующей недели.

В четверг, 19 мая, на Южном Урале ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +12+17°С. Неприятным будет и ветер, его порывы могут достигать 15 м/с. Аналогичная погода будет в пятницу, 20 мая.

Самыми холодными днями станут суббота и воскресенье. По данным Гидрометцентра России, днем столбики термометров могут опуститься до +10+13°С. 21-22 мая будут идти еще и дожди.

В понедельник, 23 мая, воздух, согласно прогнозу, прогреется до +15°С в дневные часы, а ночью будет не больше +3°С.

Тепло может вернуться в Челябинскую область во вторник, 24 мая. Тогда ожидается до +17°С.

И только конец месяца может порадовать жителей солнечной и комфортной погодой. Сервис gismeteo.ru сообщает, что 29-31 мая температуру воздуха составит +20+23°С.

А в первый день лета, по прогнозу, в регионе ожидаются грозы. Но будет тепло – до +24°С.

https://www.cheltv.ru/arkticheskij-holod-idet-na-chelyabinskuyu-oblast/