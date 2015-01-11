Детская библиотека приглашает на мастер-класс «Хочешь делать комикс?»

По данным Гидрометцентра России, летом 2022 года на Урале аномальной жары ждать не стоит. Температура воздуха будет в пределах нормы, но август прогнозируют более прохладный, чем в прошлом сезоне. Подробнее
С 3 мая 2022 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России». Подробнее
В Челябинской области 20 июня стартует приемная кампания для поступающих в высшие учебные заведения. В 2022 году, в отличие от прошлого, зачисление абитуриентов пройдет в два этапа, списки первокурсников будут сформированы по страховым номерам индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Подробнее
В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1995 года рождения. Он пояснил сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По телефону мужчина сообщил, что мошенники подали заявку на кредит от его имени, и чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их сторонний счет. Подробнее
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер посетил школу № 202 и в торжественной обстановке поблагодарил учителей, пожелал ребятам достойно пройти экзаменационные испытания. Подробнее