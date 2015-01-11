Детская библиотека приглашает на мастер-класс «Хочешь делать комикс?»

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1995 года рождения. Он пояснил сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По телефону мужчина сообщил, что мошенники подали заявку на кредит от его имени, и чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их сторонний счет. Подробнее