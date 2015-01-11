По указаниям мошенников житель Озерска перевел 1 324 000 рублей на «безопасные счета»

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1995 года рождения. Он пояснил сотрудникам полиции, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По телефону мужчина сообщил, что мошенники подали заявку на кредит от его имени, и чтобы обезопасить деньги, необходимо перевести их сторонний счет. После этого с ним связался другой мужчина, под видом сотрудника правоохранительного ведомства рекомендовал следовать всем указаниям представителя банка. Под диктовку злоумышленников мужчина оформил несколько кредитов в разных банковских организациях, перевел их на указанные мошенниками счета. У потерпевшего не возникло сомнений, так как в мессенджере он получал от неизвестных квитанции с печатью о погашении задолженности.

Оформив кредиты на общую сумму 1 324 000 рублей, которые он перевел на «безопасные счета», озерчанин решил самостоятельно перезвонить в банк, где ему рекомендовали обратиться в полицию.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.