Садоводам рассказали, как сохранить урожай в прохладное и дождливое лето.

По данным Гидрометцентра России, летом 2022 года на Урале аномальной жары ждать не стоит. Температура воздуха будет в пределах нормы, но август прогнозируют более прохладный, чем в прошлом сезоне. Также синоптики обещают дождливый июнь. Как садоводам сохранить урожай в этих условиях и на что обратить особое внимание в огороде, обсудили 19 мая участники клуба «Золотая сотка» в Челябинске.

Болезни плодовых растений в саду условно можно разделить на грибковые и бактериальные. К первым относятся ржавчина, филлостиктоз, септориоз, черный и европейский рак, млечный блеск, парша, мучнистая роса, монилиоз и цитоспороз. Во второй группе самыми опасными специалисты считают бактериальный рак и бактериальный ожог. В прохладную и дождливую погоду высока вероятность возникновения грибковых заболеваний растений.

Поэтому необходимо периодически проводить профилактику с использованием фитоспорина (биологический препарат на основе природного микроорганизма сенная палочка. — Прим. ред.). Вещество безопасно для людей и животных. Попадая в почву или на растение, бактерии сенной палочки начинают выделять природные антибиотики, ферменты, которые угнетают жизнедеятельность возбудителей грибных и бактериальных болезней в почве и растениях.

«Профилактика лучше, чем борьба с вредителями»,

— отметила руководитель клуба «Золотая сотка» Лариса Тараторина.

Также специалисты рекомендуют внимательно осматривать кустарники. Если видите сломанные или поврежденные ветви — обязательно уберите.

Особое внимание уделите сбору ягод с кустов. Крыжовник, смородину, малину и другой урожай снимайте по мере созревания, не дожидаясь, когда потемнеют все ягодки. Видите, что поспела треть ягод — кладите в условную корзинку, а остальные соберете, когда они будут готовы. В противном случае вы недоберете те плоды, которые созрели раньше и испортились.

Во время продолжительных дождей вода будет застаиваться вокруг кустов. Необходимо отвести жидкость — можно сделать дренаж или просто убрать ее. Также это относится к косточковым культурам: вишне, сливе, абрикосу, черешне и другим плодовым деревьям. Наблюдайте за корневой шейкой (место перехода корневой системы в ствол. — Прим. ред.), чтобы к ней не было доступа воды.

Также почву нужно рыхлить и мульчировать (покрывать для защиты и улучшения свойств. — Прим. ред.), для этого огородники используют солому, опилки, перегной из листьев и другой садовый мусор. Например, сухие лежавшие опилки впитывают в себя влагу. Поэтому их надо убирать и посыпать землю заново.

Еще один совет — рыхлите почву и проветривайте теплицы. При резких похолоданиях и даже заморозках некоторые растения необходимо дополнительно укрыть, даже если они растут в теплице. Также прохладным летом помидоры советуют снимать с куста, как только они начали созревать и стали бурыми. Далее плоды должны дозревать в сухом теплом месте.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sadovodam-rasskazali-kak-sokhranit-urozhay-v-prokhladnoe-i-dozhdlivoe-leto/