Какие вершины и пещеры соединяют экотропы «Егоза-Сугомак»?

Гуляя по тропам "Егоза-Сугомак", можно побывать и там, и там..

Сугомак

Сугомак — вторая по высоте гора горного массива на западной стороне Кыштыма (591 м над уровнем моря), Гора Сугомак скалистая на вершине, до вершины покрыта смешанными лесами и многими редко встречающимися растениями. Подъем на гору легкий и доступный даже детям, причем тропинки есть и зимой. С вершины открывается вид на Егозу, озеро Сугомак, Кыштым.

У подножья горы в 2021 году создана отдельная экологическая тропа, ведущая на поляну возле пещеры и протекающему там ручью Марьины слезы. Протяженность экологического маршрута 800 метров.

Егоза

Самая высокая точка горной цепи на западной стороне Кыштыма.

Высота горы Егоза составляет 607,7 метров. Гора находится на местности, заросшей смешанными лесами и многими редко встречающимися растениями, реликтами.

Вершина рекомендуется к посещению всем гостям троп и ГЛК «Егоза». Это очень красивое и атмосферное место, с которого открывается вид на Сугомак, бескрайние леса и соседние города.

Через вершину проходит одна из трасс "Байк Парка Егоза"

Сугомакская пещера

Единственная на Урале, образованная во мраморной породе водой. Пещера состоит из трех гротов, соединенных узкими проходами. Общая длина ходов исследованной части пещеры 123 метра.

Пещера Егозавра

Все знают про Сугомакскую пещеру, что возле горы Сугомак, но мало кто знает, что на горе Егоза тоже есть, хоть и совсем небольшая пещера.

Пещера на расположена на склоне горы Егоза. Рядом с трассой «Верблюд», чуть выше Привала.

Пещера небольшая, в лаз вполне пролезет взрослый мужчина.

Отличное место для отдыха туристов и фотографий на память.

Лысый холм

Гора высотой 510 метров над уровнем моря между Сугомаком и Егозой.

Через него проходит верхняя пешая тропа, соединяющая все три вершины по хребту.

На вершине холма нет растительности, поэтому его и прозвали «лысым». Но благодаря этому с него открывается красивый панорамный вид. Также он является излюбленным местом для остановки туристов на пути к одной из основных вершин.

Голая сопка

В паре километров от динамитного, впритык к озеру Сугомак, стоит Голая сопка. Название она получила из-за склона, обращенного непосредственно к озеру. На нем — ни деревца. Ветры, постоянно дующие с водоема, «подарили» почве эрозию, потому и не росли на склоне деревья.