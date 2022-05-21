Синоптики назвали дату прихода летней жары на Южный Урал.

Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды на Южном Урале – плавное повышение температуры начнется с 25 мая, когда потеплеет до 20 градусов, однако дожди разной степени интенсивности сохранятся до 6 июня.

При этом установления устойчивого тепла следует ожидать не ранее 1 июня. В этот день синоптики прогнозируют до 25 градусов. В последующие дни температура будет варьироваться в пределах 15-25 градусов, а 20 июня она поднимется до 28, но вновь ожидаются дожди.

Отметим, долгосрочный прогноз носит предварительный характер и характеризует общую характеристику погоды, исходя из многолетних наблюдений.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-nazvali-datu-prihoda-letney-zhary-na-Yuzhnyy-Ural_149969.html