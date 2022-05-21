Домашняя крыса умерла от бешенства в Озерске.

В Челябинской области зафиксирована смерть от бешенства уже второй домашней крысы – питомец скончался в Озерске 20 мая, диагноз подтвержден в лаборатории.

В настоящее время государственной ветеринарной службой проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с правилами карантина.

С начала 2022 года (по данным на 23 мая) от бешенства в Челябинской области погибло 31 животное: 14 собак, две енотовидные собаки, семь лис, шесть кошек и две домашние крысы.

Бешенство – это природно-очаговая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая вирусом. Заражение передается при укусе больного животного через слюну. Восприимчивыми являются все виды млекопитающих, в том числе и человек. Профилактика бешенства сельскохозяйственных и домашних животных одна – регулярная вакцинация.

https://dostup1.ru/medicine/Domashnyaya-krysa-umerla-ot-beshenstva-v-Ozerske_149991.html