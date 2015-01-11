В Озерске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и 5-летию духовно-просветительской программы «Росток».

25 мая в 9.00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы начнется Божественная литургия с участием мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря под руководством Антона Пахомова.

В храм привезут икону основателя монастыря преподобного Евфимия с частицей его святых мощей, написанную суздальскими мастерами. В течение дня, 25 мая, прихожане смогут приложиться к иконе.

Мероприятия реализуются с благословения митрополита Челябинского и Миасского Алексия и с благословения Владимирской епархии Русской Православной Церкви.

Справочно:

Икона святого Евфимия Суздальского была подарена монастырю в честь возвращения мощей Преподобного в родную обитель в 2015 году.

Святой преподобный Евфимий родился в Нижнем Новгороде. В молодом возрасте принял постриг от Дионисия в Печерском монастыре Нижнего Новгорода.

По просьбе Суздальского князя Бориса Константиновича был направлен игуменом в город Суздаль для создания нового монастыря в 1352 году. Был великим молитвенником и сподвижником Сергия Радонежского.

Скончался преподобный в 1404 году. А через 103 года при строительстве нового монастырского собора были обретены его нетленные мощи.

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области и уроженца Озерска Андрея Комарова.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50923/