С заботой о женском здоровье. Женская консультация ФГБУЗ КБ №71 приглашает на профилактические осмотры.

С 25 мая по 1 июля 2022 года женская консультация приглашает всех жительниц Озерского городского округа пройти бесплатные осмотры.

Цель обследования - профилактика онкологических заболеваний женских репродуктивных органов, патологии молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем.

Почему это важно?

Большинство женских заболеваний на ранних стадиях протекают практически без симптомов. Своевременное и регулярное прохождение осмотров помогает вовремя выявить болезни и устранить их, а также снижает риск возникновения гинекологических опухолей.

Что включает в себя профилактический осмотр?

С целью раннего выявления рака шейки матки будет произведен визуальный осмотр и проведено цитологическое исследование гинекологического материала на онкологические клетки. Также будет взят мазок для исследования отделяемого мочеполовых органов на патологическую микрофлору. И пальпаторное обследование на выявление злокачественных новообразований молочных желез.

Где и как записаться на осмотр?

Записаться на прием к врачу-гинекологу можно по телефонам: 2-03-30 (регистратура) и 2-54-99 (старшая акушерка). Осмотр будет проходить в женской консультации по адресу: ул. Восточная, 18.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/50952/