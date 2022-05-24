Дожди на Южном Урале задержатся еще на сутки.

В Челябинской области еще на сутки задержится дождливая погода – в четверг, 26 мая, синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозы.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 26 мая в регионе будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, также возможны туманы. Температура воздуха составит плюс 5-10 градусов, при прояснении – 1 градус выше нуля. Днем в области потеплеет до плюс 12-17 градусов, на юге – до 22, однако облачность и осадки сохранятся. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 м/с, днем – 6-11, местами порывами до 14 м/с.

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-na-Yuzhnom-Urale-zaderzhatsya-esche-na-sutki_150107.html