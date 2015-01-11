Новая система обращения с отходами I и II классов опасности.

С 1 марта 2022 года законодатели изменили условия работы предприятий-отходообразователей и операторов по обращению с отходами I и II классов опасности.

Вступила в силу норма закона «Об отходах производства и потребления» (далее – Федеральный закон №89-ФЗ), в соответствии с которой индивидуальные предприниматели, юридические лица, обязаны передавать данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг.

Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности

определяется Правительством РФ по предложению Госкорпорации "Росатом", согласованному с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

На территории РФ федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности (далее – федеральный оператор) определён ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»). Федеральный оператор осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами на основании договоров оказания услуг в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности.

Таким образом, с 1 марта 2022 года индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности и не осуществляющие самостоятельное обращение с отходами, смогут заключать договоры на обращение с данными отходами исключительно с ФГУП «ФЭО».

Пошаговая инструкция как работать в Федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов.

Справочно:

Федеральный классификатор причисляет к I и II классам опасности 444 вида отходов. Среди них — ​свинецсодержащие (аккумуляторы, электрокабели), ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, шламы, шлаки, приборы и катализаторы), отработавшие химические источники тока (батарейки и аккумуляторы), органические горючие отходы химических и нефтехимических производств, водные неорганические отходы (растворы кислот и щелочей, гальваношламы).

Информация предоставлена отделом охраны окружающей среды администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50947/