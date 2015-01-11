Госавтоинспекция Озерского городского округа провела профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

С 16 по 22 мая 2022 года на территории Озерского городского округа проведено профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

В ходе проведения данного оперативно – профилактического мероприятия зарегистрировано 2 дорожно – транспортных происшествия, в которых один человек пострадал.

Сотрудники ОГИБДД выявили 4 нарушения ПДД РФ, допущенных водителями мототранспортных средств, по которым составлены административные материалы:

- по ст. 12.6 КоАП РФ «Управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах»;

- по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия»;

- по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует».

В период активного мотосезона сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей мототранспортных средств быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, использовать мотошлемы и защитную экипировку, соблюдать скоростной режим.