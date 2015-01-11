Первые 3000 выпускников сдали ЕГЭ в Челябинской области.

В Челябинской области сегодня, 26 мая, около 3000 выпускников написали единый государственный экзамен по трем предметам по выбору: географии, литературе и химии. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, первый день ЕГЭ прошел штатно.

Для проведения экзамена в Челябинской области открыли 53 пункта проведения экзамена (ППЭ). В аудиториях использовали технологию печати контрольно-измерительных материалов в присутствии школьников. Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности процедуры ЕГЭ ведется онлайн-видеонаблюдение.

«В онлайн-режиме за участниками ЕГЭ по установленным 2500 камерам следят 350 наблюдателей. Это студенты вузов и педагогических колледжей региона»,

— рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

ЕГЭ по химии сегодня сдавали 1634 участника, по географии — 115 выпускников, по литературе — 779.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 10 июня в образовательных организациях, на портале «Госуслуги» и сайте Рособрнадзора.

Следующий ЕГЭ пройдет в два дня — 30 и 31 мая. Около 15 тысяч выпускников области напишут экзамен по русскому языку.

Напоминаем, что в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует горячая линия. По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/pervye-3000-vypusknikov-sdali-ege-v-chelyabinskoy-oblasti/