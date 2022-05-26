Новости недели с Александрой Лебедевой (27.05.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!
- В озерских школах прошли "Последние звонки", и началась экзаменационная пора.
- 21 и 22 мая в России состоялась акция "Ночь музеев".
-В театре «Наш дом» торжественно закрыли 74-й сезон.
-Легендарный детский врач Надежда Николаевна Бадукина получила золотой знак ГТО.
-На озерской велотрассе "Муравейник" состоялись первые соревнования сезона 2022.
- Около 100 лучших спортсменов по дартс сразились за «Кубок семи Озер» и «Кубок Иртяша».