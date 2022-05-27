Ухудшение погодных условий 30.05.2022 г.

В Челябинской области сегодня, 26 мая, около 3000 выпускников написали единый государственный экзамен по трем предметам по выбору: географии, литературе и химии. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, первый день ЕГЭ прошел штатно. Подробнее