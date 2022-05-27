Ухудшение погодных условий 30.05.2022 г.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):
Днѐм 30 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 23 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных, ветхих и широкопролетных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.