Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 23.05.2022г. по 29.05.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19.

За этот период выздоровело 28 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 30.05.2022 получили 1 прививку 40835 человек, 2 прививки – 38347 человек, ревакцинировано 13125 человек.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/51164/