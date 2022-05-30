Безопасный город — детям!

Все лето по городу будут передвигаться дети-пешеходы, дети – велосипедисты и дети, которые активно пользуются средствами индивидуальной мобильности (самокаты, ролики, скейтборды, гироскутеры и т.д.).

26 мая 2022 года состоялось городское мероприятие по безопасности дорожного движения "Безопасный город". На площадке перед Дворцом творчества детей и молодежи собрались учащиеся образовательных организаций города, чтобы еще раз привлечь внимание водителей к безопасному передвижению по дорогам города, особенно в дни летних каникул.

Ребята и педагоги присоединились к областным акциям "Внимание - дети" и "Безопасный велосипед". Вместе с инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск старшим лейтенантом полиции Натальей Архиповой все дружно и активно участвовали в конкурсе загадок на знания дорожных знаков. После чего руководитель объединения эстрадно-спортивного танца "PRiDE" Людмила Халикова организовала энергичный и танцевальный флешмоб.

В конце такого веселого и полезного мероприятия, разукрасив яркими мелками тематические надписи и рисунки на площади, инспектор по пропаганде Наталья Архипова с юными помощниками отправились на ближайший перекресток, где рассказали взрослым и детям о важности соблюдения правил дорожного движения при управлении велосипедом.