Лето 2022 года может стать одним из самых холодных в истории.

Лето в этом году может стать одним из самых суровых за время наблюдений – причиной погодного катаклизма астрономы называют космический мусор.

Как сообщает издание, утром 31 мая Земля пройдет через крупное скопление космической пыли, что может вызвать необычайно яркое свечение неба. Такое явление наблюдается впервые и, не исключено, что межзвездная пыль может зависнуть в верхних слоях земной атмосферы и выступить своеобразным экраном для солнечных лучей.

Подобное случалось в 1816 году, который назвали «годом без лета». Тогда зима тогда длилась до апреля, но и после него лето не наступило. Во Франции и Германии дожди шли с мая по август, почти не прекращаясь. Принято считать, что причиной погодной аномалии стало извержение в 1815 году вулкана Тамбора на индонезийском острове Сумбава. Оно было в 70 раз мощнее, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме, а количество погибших составило 71 тыс. человек. Выброшенные вулканом микрочастицы опоясали большую часть планеты непроницаемой для солнечных лучей пленкой. Эта пленка и стала причиной непогоды.

https://dostup1.ru/society/Leto-2022-goda-mozhet-stat-odnim-iz-samyh-holodnyh-v-istorii_150247.html