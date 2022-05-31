В Челябинской области отменен масочный режим.

В Челябинской области отменили обязательное ношение медицинских масок – соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Масочный режим отменяется с 1 июня 2022 года. Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом по Челябинской области.

Обязательное ношение масок снимается, в том числе при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий. Тем не менее, жителям региона по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и при первых симптомах коронавируса обращаться к врачу, так как об окончании заболеваемости пока говорить не приходится.

Обязательный масочный режим распоряжением Текслера ввели в регионе с 12 мая 2020 года. Таким образом, он действовал чуть более двух лет.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otmenen-masochnyy-rezhim_150332.html