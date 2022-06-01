Афиша на 4-5 июня.

Поздравляем с наступлением лета!

И по этому замечательному поводу - афиша на все выходные!

Озерск и его окрестности

Все выходные:

С 10 до 22.00 в Городском парке работает Лодочная станция!

Рядом с ткРодной работает Детский городок аттракционов!

В Городском парке работает аттракцион "Паровозик"!

Отправляется он от Лодочной станции, там же можно приобрести билет. Малыши допускаются на аттракцион с родителями. До 3-х лет билет для них приобретать не надо, катаетесь по одному родительскому. Детей постарше допускают одних.

Суббота, 4-ое июня

С 10 до 16.00 Городской музей

Работают 2 выставки!

с 11:00 до 16:00 работаем (в т.ч. подъёмник) для гостей и райдеров Байк Парк Егоза

Подробнее о вело-парке тут - https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza

По воскресеньем парк работать, пока, не будет!

Все остальные дни территория открыта к свободному посещению!

В том числе экотропы, которые постепенно создаются от Егозы к Сугомаку и обратно https://vk.com/@glk_egoza-tropy-egozavra

Воскресенье, 5-ое июня

10.30 "Наш дом" представляет проект "Летний театр" в Городском парке.

"Красная шапочка" (0+)

11.00 Городской пруд на пр.Карла Маркса

Многие жители города гуляют с детьми на детской площадке возле городского пруда. И каждый видел в каком ужасном состоянии находится прибрежная территория и мелководье!

Акция, приуроченная ко дню эклога, позволит каждому желающему совершить доброе дело-очистить от мусора «зелёное сердце нашего города»!

18.00 "Наш дом" представляет проект "Летний театр" в Городском парке.

"Спиннинг, или Как папа получил красную карточку" Н.Ермохин

Пародия на провинциальную действительность (16+)

На что готов мужчина ради нового спиннинга? Поставить первую зарплату на победу «Зенита»...

В центре событий – судьба обычного, маленького человека. Пьеса иронична, смешна, позитивна. Забавные коллизии, в которые попадают персонажи, будут держать в напряжении зрителей, в поисках ответа на вопрос – чем же все это закончится?