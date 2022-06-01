Афиша на 4-5 июня.

Поздравляем с наступлением лета!
И по этому замечательному поводу - афиша на все выходные!
Озерск и его окрестности
Все выходные:
С 10 до 22.00 в Городском парке работает Лодочная станция!
Рядом с ткРодной работает Детский городок аттракционов!
В Городском парке работает аттракцион "Паровозик"!
Отправляется он от Лодочной станции, там же можно приобрести билет. Малыши допускаются на аттракцион с родителями. До 3-х лет билет для них приобретать не надо, катаетесь по одному родительскому. Детей постарше допускают одних.
Суббота, 4-ое июня
С 10 до 16.00 Городской музей
Работают 2 выставки!
с 11:00 до 16:00 работаем (в т.ч. подъёмник) для гостей и райдеров Байк Парк Егоза
Подробнее о вело-парке тут - https://vk.com/@glk_egoza-bikeparkegoza
По воскресеньем парк работать, пока, не будет!
Все остальные дни территория открыта к свободному посещению!
В том числе экотропы, которые постепенно создаются от Егозы к Сугомаку и обратно https://vk.com/@glk_egoza-tropy-egozavra
Воскресенье, 5-ое июня
10.30 "Наш дом" представляет проект "Летний театр" в Городском парке.
"Красная шапочка" (0+)
11.00 Городской пруд на пр.Карла Маркса
Многие жители города гуляют с детьми на детской площадке возле городского пруда. И каждый видел в каком ужасном состоянии находится прибрежная территория и мелководье!
Акция, приуроченная ко дню эклога, позволит каждому желающему совершить доброе дело-очистить от мусора «зелёное сердце нашего города»!
18.00 "Наш дом" представляет проект "Летний театр" в Городском парке.
"Спиннинг, или Как папа получил красную карточку" Н.Ермохин
Пародия на провинциальную действительность (16+)
На что готов мужчина ради нового спиннинга? Поставить первую зарплату на победу «Зенита»...
В центре событий – судьба обычного, маленького человека. Пьеса иронична, смешна, позитивна. Забавные коллизии, в которые попадают персонажи, будут держать в напряжении зрителей, в поисках ответа на вопрос – чем же все это закончится?