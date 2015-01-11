Сотрудники ДПС ОГИБДД задержали нетрезвого водителя, не имеющего водительского удостоверения.

В вечернее время в поселке Метлино инспекторами ДПС ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск задержан местный житель, 1998 года рождения. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-11130, при этом не имел водительского удостоверения, к тому же по внешним признакам находился в состоянии опьянения.

Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили алкогольное опьянение.

В ходе дальнейшей проверки сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, срок административного наказания еще не истек.

В отношении мужчины отделом дознания УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.