В Кыштыме отреставрируют Белый дом и откроют в нем музей Демидовых

Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела научно-проектную документацию на реставрацию и приспособление к современному использованию жилого дома и ансамбля усадьбы Никиты Демидова «Белый дом» в Кыштыме (Челябинская область) – по итогам экспертизы было выдано положительное заключение.

В 1757 году младший сын основателя знаменитой промышленной династии Никита Никитич Демидов построил рядом со своим производством – Верхнекыштымским железоделательным заводом (сегодня Кыштымское машиностроительное объединение) –усадьбу: главный дом, два флигеля с башнями, сад и парк, которые окружала ограда с воротами. Существует версия, что автором этого проекта был знаменитый архитектор Матвей Казаков, который возвел для Демидовых также и дворец в Басманной слободе Москвы. В XIX веке главный дом перестроили, у него изменился фасад, выходивший во внутренний двор, а главный фасад украсил портик с четырьмя коринфскими колоннами. Стены кыштымских строений были такими светлыми, что местные жители окрестили усадьбу «Белым домом». Это название навсегда закрепилось за ней.

После революции усадьбу занимали ремесленное училище, школа медсестер, спортшкола, библиотека, музей. Во время войны в здании разместился эвакуированный из Ленинграда педагогический институт им. Герцена. В 1979 году в Белом доме заработал местный музей, но в 1995, после того как усадьбе присвоили статус памятника федерального значения, она была закрыта на реставрацию. Тогда работы проведены не были из-за недостатка финансирования, и вот спустя более четверти века новый проект реставрации и приспособления к современному использованию путем проведения капитального ремонта прошел процедуру государственной экспертизы.

В ходе работ будут отремонтированы главный дом общей площадью 2 989,52 кв. м, северный флигель с башней, башня южного флигеля и почти 58 м ограды с воротами. Также планируется благоустройство территории. После ремонта в зданиях усадьбы откроется музей заводчиков Демидовых.

«В результате масштабных работ, предусмотренных проектной документацией, на первом этаже главного дома будут располагаться экспозиционные залы, фондохранилище, научно-просветительский отдел. Выше оборудуют библиотеку с фондохранилищем и административные помещения, мультимедийный и экспозиционные залы. В здании будет несколько открытых террас», – говорит главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Проектную документацию на реставрацию и приспособление объектов к современному использованию путем проведения капитального ремонта подготовил научно-производственный центр «Цера».

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-otrestavriruyut-Belyy-dom-i-otkroyut-v-nem-muzey-Demidovyh_150589.html