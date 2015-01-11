Порывистый ветер ожидается в Челябинской области.

Непогода, накрывшая Южный Урал в последние дни, пока не оставляет регион.

По сведениям областного Гидрометцентра, сегодня, 8 июня, ожидается переменная облачность. Не прекратятся пока и осадки: днем пройдут дожди, которые, впрочем, в большинстве районов должны оказаться кратковременными. Кроме того, местами возможны грозы.

В то же время пасмурной погоде будет сопутствовать и усиление ветра. Его скорость в среду составит в среднем от шести до одиннадцати метров в секунду, однако отдельные резкие порывы будут достигать 18 м/с.

Отметим, согласно предварительным прогнозам, такие метеоусловия будут сохраняться еще на протяжении нескольких ближайших дней, как минимум вплоть до конца рабочей недели.

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