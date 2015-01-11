Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» открыл свои двери для начинающих путешественников.

Этот год в России объявлен годом нематериального культурного наследия. И если оглянуться вокруг, то можно убедиться, что наш Южный Урал – великолепный и удивительный край. Это история, культура, традиции тех народностей, которые населяют наш край с севера на юг, с запада на восток. Чтобы не остаться в стороне, в «Орленке» в этом году решили реализовать программу «Крутые маршруты», посвященную нашему Южному Уралу.

04 июня лагерь с превеликим удовольствием открыл свои тропинки-дорожки для начинающих путешественников. Смена началась с игры на знакомство с лагерем «Начало маршрута» и линейки открытия смены «Уральские тропы». На линейке открытия дети узнали, что стали членами экспедиций, которые будут участвовать в поисках местоположения тайных знаний, информация о которых была утеряна и остались лишь обрывки сведений и часть карты. Каждая экспедиция отправится своим маршрутом и будет восстанавливать свою часть карты и искать ключи-подсказки. Если все получится – будет создана единая карта, которая и укажет на тайное место в глубине Уральских гор. Перед началом пути по доброй традиции "Орлёнка" все путешественники загадали самое заветное желание на смену, которое обязательно исполнится! Ведь «Орлёнок» – лагерь, где сбываются мечты!

Чтобы быть во всеоружии перед началом путешествия, дети посмотрели фильм о Южном Урале, ответили на вопросы викторины и отметили Пушкинский день (ведь Пушкин путешествовал по Уралу, собирал материал о Емельяне Пугачеве).

А что же вожатые? А они подготовили великолепный концерт под чудным названием «Культурный код Урала».

Начало экспедиции положено, хорошее настроение обеспечено, крутые маршруты ждут!

Информация пресс-центра ДОЛ «Орленок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51309/