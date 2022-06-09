Праздничная афиша на 11-12 июня!

Этот год в России объявлен годом нематериального культурного наследия. И если оглянуться вокруг, то можно убедиться, что наш Южный Урал – великолепный и удивительный край. Это история, культура, традиции тех народностей, которые населяют наш край с севера на юг, с запада на восток. Чтобы не остаться в стороне, в «Орленке» в этом году решили реализовать программу «Крутые маршруты», посвященную нашему Южному Уралу. Подробнее