Праздничная афиша на 11-12 июня!

Афиша на 11-12 июня!
Озерск и его окрестности.
Все выходные:
глк "Егоза" приглашает посетить экотропы "Егоза-Сугомак"!
График работы Лодочной станции в Городском парке.
Детский парк приглашает!
Суббота, 11 июня
С 10 до 16.00 Городской музей
В музее работают 2 выставки:
С 11 до 16.00 глк "Егоза"
Работаем для гостей и райдеров "Байк Парк Егоза"
-Подъёмник
-Трассы
-Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
Все остальные дни территория открыта к свободному посещению!
18.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Уважаемые зрители, погода диктует нам свои правила. Но мы не отчаиваемся и хотим встретиться с вами при любых условиях. Поэтому, чтобы укрыть вас от непогоды, спектакль "Баба Шанель" перенесен с летней площадки в здание театра.
Воскресенье, 12 июня
10.30 Летний театр в Городском парке.
"Где-то на диком западе..." По мотивам сказок Дж.Харриса
Интерактивное представление (6+)
12.00 Детский парк
Интерактивная театрализованная программа "Там, на неведомых дорожках".
16.00 Городской парк
Праздничная программа "С Россией в сердце".
18.00 Летний театр в Городском парке.
"В парке Чаир", концерт Трио "Трое"
Ретро песни вне времени и пространства.
Материал подготовила Александра Лебедева.