Осторожно! Клещи атакуют!

По данным медицинской статистики ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России за последнюю неделю в Озерском городском округе резко возросло количество пострадавших от укусов клещей.

Однако, общее количество за сезон не превышает прошлогодних показателей.

Тем не менее, среди исследованных клещей все чаще стали встречаться инфицированные. Имеется факт заражения одного клеща сразу тремя инфекциями (боррелиоз, эрлихиоз и энцефалит).

Двое человек (один ребенок и один взрослый) госпитализированы с диагнозом клещевой вирусный энцефалит.

Особую тревогу вызывает поселок Новогорный. С начала эпидсезона (первый случай укуса был зафиксирован там 12 апреля) от укусов клещей пострадало 82 жителя Новогорного. А из них только за первую неделю июня - 14 человек. Были случаи обращения с укусами дважды за один день.

Предполагаемая причина резкого увеличения пострадавших – занос на территорию поселка клещей домашними животными (коровами и собаками). В течение дня эти животные пребывают в близлежащих полях и лесах, где не проводилась акарицидная обработка, а затем свободно перемещаются по улицам и дворам Новогорного. Также по данным специалистов «Дезцентра», от жителей Новогорного поступает очень мало заявок на акарицидную обработку личных садовых участков, которые занимают значительную часть поселковой территории.

Врачи Клинической больницы №71 убедительно просят жителей Озерского городского округа тщательно соблюдать все меры предосторожности при посещении потенциально опасных территорий (парки, лес, садовые участки), а именно: одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей, проводить само- и взаимоосмотры каждые 10-15 минут, не садиться и не ложиться на траву, осматривать собак и других животных для обнаружения и удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей.

Эффективность защиты от клещей увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами, которые необходимо применять в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Проведите акарицидную обработку личных приусадебных участков.

Если все-таки вас укусил клещ, обратитесь в медицинское учреждение по его удалению и обязательно сдайте клеща на исследование в лабораторию (список лабораторий ОГО прилагается). В случае положительного результата на зараженность клеща инфекциями, обратитесь к врачу и пройдите серопрофилактику. Исследование клеща в лаборатории и приобретение иммуноглобулина проводятся за счет средств пациента.

Дабы избежать больших трат в будущем, застрахуйте себя и своих близких от укуса клеща в любой страховой компании. Для застрахованных исследования проводятся бесплатно и компенсируются затраты на покупку лекарственных препаратов.

Но самым малозатратным и действенным методом защиты своего здоровья и профилактики клещевого вирусного энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза является своевременная курсовая иммунизация. Обращаем ваше внимание, что вакцинация проводится круглогодично!

Первичный курс состоит из трех прививок: две прививки с интервалом от 1 до 7 месяцев, третья – через 9-12 месяцев после второй. Последующие прививки (ревакцинации) проводят однократно через каждые 3 года.

Человек считается полностью защищённым, если имеет первичный вакцинальный комплекс – три прививки. Однако даже после получения первых двух прививок у человека образуется защита. Двукратную иммунизацию необходимо завершить не менее чем за две недели до выхода в предполагаемый очаг присутствия клещей (лес, садовый участок и пр.).

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах всех городских поликлиник и на здравпунктах ФГУП «ПО «Маяк». Справки и запись по телефонам:

Городская поликлиника №1 (г. Озерск, ул. Октябрьская, 17): 4-40-90.

Городская поликлиника №3 (г. Озерск, ул. Восточная, 23): 2-50-12.

Участковая больница (пос. Метлино): 9-02-38.

Городская больница №2 (пос. Новогорный): 9-21-55.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России