На участке М-5 в Каслинском районе полностью остановят движение 14 июня.

На участке федеральной трассы М-5 «Урал», Подъезд к Екатеринбургу 14 июня на полчаса полностью остановят движение – ограничение будет введено для переноса опоры линии электропередачи.

В настоящее время на 42-километровом участке автомобильной дороги с 79 по 121 километр ведутся работы по капитальному ремонту. «Для возможности устройства земляного полотна и дорожной одежды на 118-м километре необходимо произвести перенос существующей опоры линии электропередачи. В связи с большими габаритными размерами конструкции перенос возможен только при условии введения временного ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге», – говорится в сообщении.

Водителей предупреждают: во вторник, 14 июня 2022 года, с 10.00 до 10.30 будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде полной остановки движения на 118-м километре трассы (близ села Клеопино, Каслинский район). Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Круглосуточный телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и +7-982-331-37-84 (WhatsApp).

https://dostup1.ru/society/Na-uchastke-M-5-v-Kaslinskom-rayone-polnostyu-ostanovyat-dvizhenie-14-iyunya_150728.html