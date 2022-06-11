Челябинская область получила рекордное количество президентских грантов.

В Москве подвели итоги второго в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов. Решено, что финансовую поддержку от государства в размере 109 млн рублей получат 68 проектов из Челябинской области, сообщает пресс-служба Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

«Победителями конкурса стали 68 проектов Челябинской области. По количеству проектов мы заняли третье место среди субъектов РФ, за исключением Москвы. А среди субъектов УрФО наша область лидирует как по количеству проектов, так и по сумме привлеченных средств. Местные НКО получат более 109 млн рублей на реализацию социальных инициатив»,

— замечат в пресс-службе.

А это самые популярные направления среди проектов-победителей:

— «Охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни» (19 проектов);

— «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (17 проектов);

— «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (10 проектов).

Работа по проектам начнется уже в июле этого года.

Один из самых дорогостоящих проектов связан с формированием службы ранней помощи для детей с расстройством аутистического спектра. Им совместо с властями Челябинской области занимется некоммерческая организация «Звездный дождь». На проект выделят более 9 млн рублей.

Почти 3 млн рублей получит «Искорка Фонд». Эти деньги направят на социально-психологическую реабилитацию детей, которые перенесли онкологию. И такую же сумму выделят некоммерческой организации «600 шагов» на тренировки по роллер-спорту для детей с ДЦП, аутизмом и синдромом Дауна.

Спортивное обещство «Урожай» выиграло около 500 тыс. рублей на проведение фестиваля национальных видов спорта среди сельских поселений.

Примерно столько же выделят ассоциации «Социальное бюро», которая помогает отказаться от вредных привычек наркозависимым заключенным.

А «Русский культурный центр» получит около 500 тыс. рублей на восстановление центрального парка в Каслях.

По итогам первого конкурса 2022 года Южный Урал также стал абсолютным лидером среди регионов по объему выделенной финансовой поддержки.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelyabinskaya-oblast-poluchila-rekordnoe-kolichestvo-prezidentskikh-grantov/