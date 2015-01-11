Семьи с детьми из Челябинской области получат пособия за июнь двумя переводами.

В июне 2022 года южноуральские семьи с детьми получат повышенные пособия и выплаты. Их размер увеличен на 10%, а сама выплата будет проходить в два этапа, сообщает в среду, 15 мая, Минсоц Челябинской области.

Новый размер пособий будет таким:

— ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (50% — 6844 рубля, 75% — 10 266 рублей, 100% — 13 688 рублей);

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (13 688 рублей);

— ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) второго ребенка (6844 рубля);

— ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и (или) последующих детей (13 688 рублей);

— пособие на ребенка-инвалида одиноким трудоустроенным родителям (15 741 рубль с учетом районного коэффициента 1.15);

— денежные средства на содержание детей, переданных на воспитание опекунам или приемным родителям (13 688 рублей).

«Перерасчет размеров пособий и выплат проведут автоматически. Получателям не нужно куда-либо обращаться»,

— уточняют в пресс-службе. При этом семьи получат июньские выплаты и пособия в два этапа.

Например, получателям выплаты на детей от 3 до 7 лет до 26 июня направят 12 444 рубля, а до конца июня — доплату в размере 1244 рубля.

В июле и позже выплата будет приходить целиком до 26-го числа.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/semi-s-detmi-poluchat-posobiya-za-iyun-dvumya-perevodami-v-chelyabinskoy-oblasti/