ОСАГО в Челябинской области подорожает на 15%.

Стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей в Челябинской области, по данным страховых компаний, с начала года выросла примерно на 5—7%. При этом многие автомобилисты жалуются, что стали платить за страховку на несколько тысяч рублей больше. 19 июня обновятся справочники актуальных цен на запчасти. Там все подорожало на 30% из-за санкций. Страховщики говорят, что стоимость полисов в течение года вырастет еще на 10—15%.

Цены растут

По данным страховых компаний, которые работают в Челябинской области, тариф ОСАГО в 2022 году в среднем вырос на 5—7%. Большинство организаций теперь продают полисы по максимальной базовой ставке в 5980 рублей (установлена ЦБ РФ) вне зависимости от стажа и количества аварий у водителя.

В компании «Росгосстрах» сообщили ИА «Первое областное», что базовый тариф у них вырос на 2,8%, почти достигнув уровня, допустимого при ныне действующем тарифном коридоре.

Однако аккуратное вождение все-таки сыграет вам на руку при окончательном расчете стоимости полиса. С 1 апреля в России поменялся коэффициент за аварийность (так называемый коэффициент бонус-малус, КБМ). Для водителей, виновных в трех и более ДТП в течение года, ранее применялось значение 2,45. Теперь же тариф будет умножаться на 3,92. Тем, кто за 10 лет не стал виновником ни одного ДТП, полагается скидка более 50%.

В расчете используют еще несколько коэффициентов. На них нужно умножить базовый тариф. Цифры зависят от возраста и опыта водителя, мощности транспортного средства. Дороже всего страховка обойдется таксистам и водителям, впервые получившим удостоверение или в возрасте до 21 года (рост по +30%). А вот водители старше 59 лет и со стажем вождения более 14 лет смогут получить полис на 7% дешевле.

В итоге стоимость полиса для 20-летнего злостного нарушителя ПДД (спортивный автомобиль мощностью в 320 лошадиных сил, стаж в два года) и для 30-летнего аккуратного водителя (стаж семь лет, не был виновником ДТП, автомобиль — 117 лошадиных сил) будет отличаться почти в 10 раз.

Свой КБМ можно узнать на сайте Российского союза автостраховщиков. С правилами расчета стоимости полисов и всеми прочими коэффициентами можно ознакомиться в постановлении Банка России.

Страховщики жалуются на убытки

В страховых компаниях объясняют рост цен на ОСАГО сложной экономической ситуацией. Стоимость полисов напрямую зависит от стоимости запчастей, которые прописаны в справочнике союза автостраховщиков. Документ обновится 19 июня. Уже известно, что комплектующие в нем в среднем подорожали на 30%. Это неизбежно приведет к росту базового тарифа.

Страховые компании жалуются на убыточность работы. Они уже сейчас вынуждены делать выплаты по новым ценам на запчасти. В Российском союзе автостраховщиков отметили, что к маю 2022-го размер средней выплаты увеличился на 8,5 тыс. рублей, до 74 806 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В крупных страховых компаниях подтвердили повышение тарифов по обязательной автогражданке. В «Росгосстрахе», например, средний размер страхового возмещения вырос на 12%.

«Если говорим о самой распространенной категории договоров с физлицами, то на текущий день по большинству регионов и так установлена максимальная базовая ставка и дальнейшее повышение невозможно (без расширения коридора ЦБ). Отдельные корректировки по сегментам, где будем выявлять повышение убыточности, обязательно будем проводить»,

— рассказал ИА «Первое областное» руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников.

Будет ли и дальше дорожать ОСАГО?

Страховые компании не хотят работать в убыток и выступают за повышение максимальной ставки тарифа.

«Неопределенность по инфляционным ожиданиям заставляет прогнозировать ухудшение показателей убыточности по договорам. Также необходимо учитывать, что по заключенным сейчас договорам страховщики будут нести ответственность и выплачивать возмещение в течение всего года вперед, т. е. уже по новым расценкам единой методики расчета и новым стоимостям запасных частей, материалов и работ»,

— говорит Алексей Тюрников.

В «Росгосстрахе» также заявляют, что существующая максимальная ставка в 5980 рублей не покрывает расходы на выплаты.

«Расширение тарифного коридора позволит более справедливо тарифицировать клиентов, не перекладывая нагрузку с более убыточных, но недооцененных из-за ограниченной базовой ставки, на менее убыточных»,

— отмечают в страховой компании.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/osago-v-chelyabinskoy-oblasti-podorozhaet-na-15/