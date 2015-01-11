Жители округа могут принять участие в выборе проектов и мероприятий по развитию культуры в 2023 году.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В рамках реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» жителям предоставляется возможность принять участие в голосовании и поддержать конкретные объекты и мероприятия в своем городе или районе.

Управление культуры администрации Озерского городского округа обращается с просьбой принять участие в опросе и поддержать тот или иной проект из числа озерских учреждений культуры, на развитие которых в 2023 году будет выделено финансирование.

Сделать это можно будет через портал «Госуслуги».

Дата старта опроса – 18 июня, дата окончания – 26 июня.

Опрос будет доступен по ссылке с 18.06.2022 г.: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpos.gosuslugi.ru%2Flkp%2Fpolls%2F336787%2F&cc_key=

Перечень проектов:

1. Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуба) для обслуживания сельского населения Домом культуры «Маяк»;

2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы внутренних коммуникаций и фасада «Дом культуры им. А.С. Пушкина»;

3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений здания Дома культуры «Энергетик»;

4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, системы внутренних коммуникаций здания Центра эстетического воспитания по ул. Блюхера, д. 23;

5. Приобретение светового и звукового оборудования для Дома культуры «Строитель»;

6. Приобретение светового и звукового оборудования для «Дома культуры имени А.С. Пушкина»;

7. Приобретение светового и звукового оборудования для Дома культуры «Маяк»;

8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений здания Театра кукол «Золотой петушок»;

9. Ремонт установок пожаротушения в здании Театра кукол «Золотой петушок»;

10. Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом»;

11. Изготовление инсталляций и оформление витрин в «Городском музее».

Какой проект будет реализован – решать жителям!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51370/