Жители округа могут принять участие в выборе проектов и мероприятий по развитию культуры в 2023 году.

Уважаемые жители Озерского городского округа!
В рамках реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» жителям предоставляется возможность принять участие в голосовании и поддержать конкретные объекты и мероприятия в своем городе или районе.
Управление культуры администрации Озерского городского округа обращается с просьбой принять участие в опросе и поддержать тот или иной проект из числа озерских учреждений культуры, на развитие которых в 2023 году будет выделено финансирование.
Сделать это можно будет через портал «Госуслуги».
Дата старта опроса – 18 июня, дата окончания – 26 июня.
Опрос будет доступен по ссылке с 18.06.2022 г.: https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpos.gosuslugi.ru%2Flkp%2Fpolls%2F336787%2F&cc_key=
Перечень проектов:
1. Приобретение специализированного автотранспорта (автоклуба) для обслуживания сельского населения Домом культуры «Маяк»;
2. Разработка проектно-сметной документации на ремонт системы внутренних коммуникаций и фасада «Дом культуры им. А.С. Пушкина»;
3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений здания Дома культуры «Энергетик»;
4. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, системы внутренних коммуникаций здания Центра эстетического воспитания по ул. Блюхера, д. 23;
5. Приобретение светового и звукового оборудования для Дома культуры «Строитель»;
6. Приобретение светового и звукового оборудования для «Дома культуры имени А.С. Пушкина»;
7. Приобретение светового и звукового оборудования для Дома культуры «Маяк»;
8. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада, кровли, внутренних помещений здания Театра кукол «Золотой петушок»;
9. Ремонт установок пожаротушения в здании Театра кукол «Золотой петушок»;
10. Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и кровли здания Озёрского театра драмы и комедии «Наш дом»;
11. Изготовление инсталляций и оформление витрин в «Городском музее».
Какой проект будет реализован – решать жителям!