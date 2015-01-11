В школе №37 Озерска идёт масштабный ремонт.

Летние каникулы для образовательных учреждений – это время основательной подготовки к новому учебному году. В школе №37 полным ходом идёт капитальный ремонт здания мастерских и учебного корпуса. 16 июня глава округа Евгений Щербаков проверил качество и сроки ремонта.

Вместе с главой округа на объект выехали его заместитель Олег Ланге, заместитель начальника Управления образования округа Оксана Втехина, депутат Собрания депутатов округа Василий Сметанин.

Следует отметить, что в 2022 году Озерский городской округ был включён в государственную программу «Развитие образования в Челябинской области» по направлению «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем». Объектом проведения капитального ремонта мастерских и оснащения средствами обучения в этом году стала специальная коррекционная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья №37.

– В рамках программы образовательному учреждению были выделены значительные средства. Для наших детей школа – это важный не только образовательный, но и социальный институт. 20 часов учебного плана в неделю – это уроки технологии. При отсутствии условий для трудового воспитания терялась социализация обучающихся. Сейчас, благодаря тому, что у нас появятся мастерские, школа получит возможность более профессионально готовить учащихся к профессиям на уроках технологии. В мастерских будет три направления: столярное и слесарное дело для мальчиков, швейное дело для девочек. Во всех мастерских будет установлено полностью новое оборудование от стамески до самых современных станков, всё это уже заложено, – рассказал о планах по модернизации образовательного процесса директор школы Юрий Полтавский.

В здании школы будет отремонтирован полностью фасад, также выполнен ремонт второго и третьего этажей, ремонт туалетов, будут заменены оставшиеся деревянные окна и проведён ремонт кровли.

– Для учащихся и педагогов школы это долгожданный ремонт. Образовательный процесс в здании мастерских был приостановлен в 2002 году, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Проект прорабатывался администрацией школы при поддержке специалистов администрации округа, мы защитили в области эту инициативу, была достигнута договорённость о выполнении капитального ремонта мастерских и здания школы №37 в этом году в рамках государственной программы.

Сегодня мы увидели, что от здания мастерских остался только контур, всё остальное будет заменено, в том числе и кровля. Здесь будет установлено новое оборудование. В здании самой школы также будет выполнен ремонт фасада, кровли и ряд других работ. В общей сложности финансирование составляет более 35 млн рублей из бюджетов трёх уровней. Подрядчик выполняет работы по графику, относится к ремонту ответственно. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все задачи решаются в рабочем порядке. Ремонт здания школы будет завершён к 1 сентября, ремонт мастерских – в конце октября.

Я считаю, что это очень важное событие. Кроме того, реализация программы по модернизации системы образования в 2023 году в округе будет продолжена. В следующем году планируется выполнить масштабные ремонты школы №34 в Озерске и школы №41 в посёлке Новогорный.

Свою оценку ремонтным работам дал представитель депутатского корпуса, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Василий Сметанин:

– Контроль за соблюдением сроков выполнения ремонта социально значимых объектов входит в полномочия депутатов. Данный проект имеет важное значение для округа. Сегодня посмотрели, как идёт ремонт мастерских. В настоящее время всё соответствует установленным срокам и требованиям качества. 1 сентября детишки придут в обновлённое здание школы, а в ноябре ребята смогут заниматься в новых мастерских. Представители фракции «Единая Россия» будут следит за ходом строительства. Мы убедились, что администрация оказывает содействие по всем вопросам и руководству школы, и подрядчику. Всё решается оперативно.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51373/