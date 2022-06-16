Афиша на 18-19 июня.

Теплую летнюю погоду мы дождались..а вот сухую и без дождей - нет!
Повышаем себе настроение сами! Афиша на выходные!
Озерск и его окрестности:
Все выходные:
С 10 до 22.00 - график работы Лодочной станции.
С 11 до 20.00 Детский парк
Работают аттракционы.
Суббота, 18 июня
С 9 до 11.00 площадь Ленина
"Разделяйка"!
Можно приносить:
чистое и рассортированное по категориям вторсырье!
Категории вторсырья подробно описаны в фотоальбоме "МОЖНО" группы https://vk.com/eco_oz
Что нельзя приносить:
- Грязный мусор
- Тетра-пак, лампочки, медицинские отходы (в т.ч. маски, шприцы и т.д.), блистеры от таблеток.
С 11 до 16.00 глк "Егоза":
работает ПОДЪЁМНИК для райдеров "Байк Парк Егоза"
Подъёмник
Трассы
Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74
19 июня
с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74".
Все остальные дни территория открыта к свободному посещению!
В том числе Экотропы, которые постепенно создаются от Егозы к Сугомаку и обратно.
18.00 Летний театр
В рамках проекта «Около театра» состоится актерский тренинг.
Тренинг - комплекс упражнений, направленный на развитие внимания и воображения, раскрытия творческого потенциала и раскрепощения. Это не только то, что необходимо актерам в профессии, но и так же то, что помогает нам в повседневной жизни: при общении и взаимодействии с другими людьми.
Важно! Всем иметь удобную, не сковывающую движение одежду, взять с собой воду.
Продолжительность тренинга 2-3 часа.
Воскресенье, 19 июня
10.30 Летний театр в Городском парке.
"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий
Сказка-цирк 0+
18.00 Летний театр в Городском парке.
«Игра в джин» Д.Л.Кобурн
Трагикомедия 12+
Кыштым:
18-19 июня, 10.00: традиционный Кубок Урала по эндуро.
Первый этап.
Материал подготовила Александра Лебедева.