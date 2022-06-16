Афиша на 18-19 июня.

Теплую летнюю погоду мы дождались..а вот сухую и без дождей - нет!

Повышаем себе настроение сами! Афиша на выходные!

Озерск и его окрестности:

Все выходные:

С 10 до 22.00 - график работы Лодочной станции.

С 11 до 20.00 Детский парк

Работают аттракционы.

Суббота, 18 июня

С 9 до 11.00 площадь Ленина

"Разделяйка"!

Можно приносить:

чистое и рассортированное по категориям вторсырье!

Категории вторсырья подробно описаны в фотоальбоме "МОЖНО" группы https://vk.com/eco_oz

Что нельзя приносить:

- Грязный мусор

- Тетра-пак, лампочки, медицинские отходы (в т.ч. маски, шприцы и т.д.), блистеры от таблеток.

С 11 до 16.00 глк "Егоза":

работает ПОДЪЁМНИК для райдеров "Байк Парк Егоза"

Подъёмник

Трассы

Обед от шефа (могут купить все желающие, кто просто будет гулять мимо)

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от Экстремальный Урал 74

19 июня

с 10:00 до 18:00 работает ВЕЛОПРОКАТ И ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ от "Экстремальный Урал 74".

Все остальные дни территория открыта к свободному посещению!

В том числе Экотропы, которые постепенно создаются от Егозы к Сугомаку и обратно.

18.00 Летний театр

В рамках проекта «Около театра» состоится актерский тренинг.

Тренинг - комплекс упражнений, направленный на развитие внимания и воображения, раскрытия творческого потенциала и раскрепощения. Это не только то, что необходимо актерам в профессии, но и так же то, что помогает нам в повседневной жизни: при общении и взаимодействии с другими людьми.

Важно! Всем иметь удобную, не сковывающую движение одежду, взять с собой воду.

Продолжительность тренинга 2-3 часа.

Воскресенье, 19 июня

10.30 Летний театр в Городском парке.

"Добрый Хортон" Е.Чеповецкий

Сказка-цирк 0+

18.00 Летний театр в Городском парке.

«Игра в джин» Д.Л.Кобурн

Трагикомедия 12+

Кыштым:

18-19 июня, 10.00: традиционный Кубок Урала по эндуро.

Первый этап.

Материал подготовила Александра Лебедева.