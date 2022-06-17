В театре «Наш дом» прошел актерский тренинг с участием зрителей.

Реагировать на громкость музыки и слова режиссера, запоминать имена совершенно незнакомых людей и слова из стихотворения Александра Блока "Есть игра", а затем попытаться все это сказать вслух на память в определенном порядке во время хаотичного движения по залу - все это актерский тренинг, который 18.06.2022г. провел для зрителей режиссер театра драмы и комедии "Наш дом" Никита Трофимов.

Тренинг - комплекс упражнений, направленный на развитие внимания и воображения, раскрытия творческого потенциала и раскрепощения. Это не только то, что необходимо актерам в профессии, но и так же то, что помогает нам в повседневной жизни: при общении и взаимодействии с другими людьми.

О том, как это было - в фоторепортаже Владимир Оськина.

Ну, и, конечно, смотрите скоро репортаж на УКС-ТВ и Озерск.ру.