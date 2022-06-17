С Днем медицинского работника!

Реагировать на громкость музыки и слова режиссера, запоминать имена совершенно незнакомых людей и слова из стихотворения Александра Блока "Есть игра", а затем попытаться все это сказать вслух на память в определенном порядке во время хаотичного движения по залу - все это актерский тренинг, который 18.06.2022г. провел для зрителей режиссер театра драмы и комедии "Наш дом" Никита Трофимов. Подробнее
В ходе несения службы сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ЗАТО г.Озерск на озере Малая Нанога был задержан местный житель, 1979 года рождения, который умышленно, не имея специального разрешения, произвел незаконный вылов рыбы с помощью лесковой сети в период нереста, причинив ущерб на сумму 13 850 рублей. Подробнее
Летние каникулы для образовательных учреждений – это время основательной подготовки к новому учебному году. В школе №37 полным ходом идёт капитальный ремонт здания мастерских и учебного корпуса. Подробнее
В рамках реализации мероприятий государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» жителям предоставляется возможность принять участие в голосовании и поддержать конкретные объекты и мероприятия в своем городе или районе. Подробнее
В Карабаше продолжается широкомасштабный проект по рекультивации и благоустройству территорий, которые были загрязнены в советский период, – вице-президент по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар подвела промежуточные итоги первого года работы. Подробнее
Это уникальная творческая инициатива, которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска. Подробнее