Житель Озерска после разговора со «службой безопасности банка» лишился более миллиона рублей.

Сотрудникам полиции 35-летний озерчанин пояснил, что неизвестный мужчина по телефону представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора, обращаясь по имени и отчеству, мнимый работник банка сообщил, что была совершена попытка перевода денежных средств с накопительного счета озерчанина, однако, «сотрудники банка» заверили, что предотвратили операцию и сохранили деньги, но для того чтобы обезопасить накопления их необходимо перевести на сторонний счет. По указанию мошенников мужчина отправился в отделение кредитной организации, обналичил накопленные 1 055 000 рублей, а затем совершил перевод этой суммы через терминал, переводя купюры номиналом по 5000 рублей на номер карты, который ему продиктовали по телефону.

На следующий день потерпевшему перезвонил другой мужчина, якобы из правоохранительных органов, и рекомендовал отправиться в отделение банка, находящееся в другом городе, оформить кредит, перевести его на безопасный счет, тем самым предотвратить атаку мошенников. Не задумываясь, следуя указаниям неизвестного, мужчина отправился в Челябинск, однако на полпути поделился проблемой с родственником, который ему сообщил, что это одна из самых используемых схем обмана аферистов, после чего озерчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Стоит отметить, что потерпевший знал о действиях мошенников на территории Озерского городского округа, и даже проверял принадлежность номеров телефонов организациям, якобы из которых ему звонили. Однако забыл о том, что мошенники используют приложение подмены номеров.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.