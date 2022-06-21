Сводка аварийности в период с 13 по 19 июня 2022 года.

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 13 по 19 июня 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 1 дорожно – транспортное происшествие, в котором один человек получил телесные повреждения.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 244 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

9 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

88 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

11 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

9 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок;

На рассмотрение в суд направлено 25 материалов.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск