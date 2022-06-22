О плановом отключении горячего водоснабжения.

Уважаемые жители округа!

Обращаем ваше внимание на то, что плановое отключение горячего водоснабжения для проведения технических и регламентных работ на тепловых сетях в г. Озерске и п. Новогорном будет произведено с 00:00 часов 04 июля 2022 года сроком на две недели. Подключение тепловых сетей с подачей горячей воды потребителям будет происходить поочередно по мере готовности магистральных сетей с 09:00 18 июля 2022 года.

В поселке Метлино подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону началась 14 июня 2022 года и завершится 27 июня 2022 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51451/