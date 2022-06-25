Северо-западные потоки в атмосфере принесли на Урал арктический воздух.

Предстоящая неделя на Урале будет прохладной – из-за арктического воздуха, который принесли в регион северо-западные потоки в атмосфере.

Так, жители Челябинской области ощутили понижение температуры уже сегодня, 26 июня: ночью в регионе было 10-15 тепла, но в горах и низинах столбики термометров опускались к плюс 5-ти; днем воздух прогреется до 17-22, в горах – максимум до 10-15. Атмосферное давление сохраняется на уровне 733-735 мм ртутного столба, ветрено – отдельные порывы северо-западного ветра достигают 17 м/с; местами пройдут небольшие дожди.

Вся последняя неделя июня предполагается прохладной: температура воздуха ночью будет 5-10 градусов, днем – от 13-ти на севере Среднего Урала до 19-ти в южных районах, 2-4 июля потеплеет на 4-6 градусов. Вероятны два-три кратковременных дождя малой и средней интенсивности.

https://dostup1.ru/society/Severo-zapadnye-potoki-v-atmosfere-prinesli-na-Ural-arkticheskiy-vozduh_151237.html